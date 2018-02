Seit 2013 gibt es an der Hellstiege keinen Winterdienst mehr. Am Donnerstag stürzten dort jedoch einige Schüler glatter Fahrbahn. Im Rathaus trudelten daraufhin Beschwerden ein und die vermehrte Forderung, den Winterdienst an der Hellstiege wiedereinzuführen.

Von Anne Steven

Wer werktags zwischen 7.15 und 8 Uhr schon einmal die Hellstiege entlanggefahren ist, weiß, wie es dort zugeht: Kolonnen von radfahrenden Jugendlichen sind dann dort auf dem Weg zum Schulzentrum unterwegs. Ganz bestimmt halten sich nicht alle Schüler an die Straßenverkehrsordnung. So fahren sie gerne nebeneinander in Dreier- oder Viererreihen. Und sicherlich entsteht so auch schon mal die eine oder andere gefährliche Situation. Am Donnerstag kam es an der Hellstiege zu mehreren Stürzen und kleineren Unfällen. Nur hatte das nichts mit den Schülern zu tun, sondern mit der Straße. Die war nämlich spiegelglatt.

„Ich habe immer gedacht, die Hellstiege würde von der Stadt gestreut. Jetzt musste ich erfahren, dass das nicht so ist. Ich bin fast vom Stuhl gefallen“, ärgert sich die Ochtruperin Helga Epping. Ihr 14-jähriger Sohn legte sich am Donnerstag ebenfalls an der Hellstiege mit seinem Fahrrad lang – genau wie seine Freunde, die hinter ihm fuhren und nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnten. Ernsthaft passiert ist Lennard glücklicherweise nichts, „nur ein paar Schürfwunden und blaue Flecken“. Doch seine Mutter weiß, dass an diesem Tag weitere Radfahrer – Kinder und Erwachsene – an der Hellstiege Stürze drehten. Von einer Bekannten hat die 49-Jährige sogar erfahren, dass sie ins Krankenhaus musste, ein Mädchen erlitt eine schmerzhafte Steißbeinprellung. Eine weitere Bekannte von Helga Epping fragte daraufhin beim Bauamt nach und erfuhr: In der Hellstiege wird bei Schnee und Eis weder geräumt noch gestreut.

Helga Epping hat sich bei der Stadt über den fehlenden Winterdienst an der Hellstiege beschwert. Foto: Anne Steven Helga Epping hat sich bei der Stadt über den fehlenden Winterdienst an der Hellstiege beschwert. Foto: Anne Steven

Auch bei Bürgermeister Kai Hutzenlaub ploppte dieses Thema am Freitagmorgen auf, wie er auf Nachfrage dieser Zeitung berichtete. „Es sind drei oder vier Anträge von Bürgern eingegangen“, so der Verwaltungschef. Der allgemeine Tenor: Ein Winterdienst für die Hellstiege. Hutzenlaub allein kann dies jedoch nicht entscheiden. Schließlich gibt einen Ratsbeschluss aus dem Jahr 2013, der die Hellstiege vom Winterdienst ausnimmt. Und solch einen Beschluss kann nur der Rat aufheben. Der Bürgermeister versprach jedoch, das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung am 22. Februar (Donnerstag) zu heben.

Im Mai 2013 stellte der Rat den Winterdienst um (siehe Infokasten). „Da ist die Hellstiege rausgefallen“, erinnert sich Kai Hutzenlaub. Vor diesem Beschluss wurden in der Töpferstadt deutlich mehr Straßen gestreut und geräumt. Damals habe man Geld sparen wollen, so der Bürgermeister. „Da wurde alles herausgestrichen, was nicht zwingend war.“ Es habe das Prinzip gegolten: Die Schule muss erreichbar sein, aber nicht auf jedem Weg. Und: Umwege müssen in Kauf genommen werden.

„Die Kinder fahren natürlich immer den kürzesten Schulweg, und das ist für viele nun mal die Hellstiege“, weiß Helga Epping. Eine Ausweichstrecke – beispielsweise entlang der Laurenzstraße – sei weiter und aufgrund des fehlenden Radweges vom Dränkekreisel bis zum Geschäft Textil Ross nicht ungefährlich, findet die 49-Jährige.

Der 14-jährige Lennard Epping war am Donnerstag nicht der einzige, der an der Hellstiege stürzte. Foto: Anne Steven Der 14-jährige Lennard Epping war am Donnerstag nicht der einzige, der an der Hellstiege stürzte. Foto: Anne Steven

Über den fehlenden Winterdienst an der Hellstiege gab es bislang übrigens keine Beschwerden. „Aber möglicherweise müssen wir den Streuplan noch einmal überdenken“, erklärte Kai Hutzenlaub in Anbetracht der aktuellen Ereignisse.