In Ochtrup sind die Mitarbeiter des Baubetriebshofes für den Winterstreudienst zuständig. Dieser sieht sei Mai 2013 einen Drei-Stufen-Einsatzplan vor und ist auf die innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen (Metelener und Professor-Gärtner-Straße, Nienborger Damm, Gronauer, und Bentheimer Straße, Gausebrink, Brook-, Laurenz- sowie Berg- und Bültstraße) beschränkt. Die Haupt- und die Dorfstraße (Ortsdurchfahrten in Langenhorst und Welbergen) räumt und streut der Landesbetrieb Straßenbau. Für Zufahrten zu Feuerwachen, zum Bahnhof, zur Polizei und zum Krankenhaus sowie Straßen mit stärkerem Gefälle (Niedereschstraße, An der Helle und Turmstraße) ist ebenfalls der Baubetriebshof zuständig.