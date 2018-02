Von Irmgard Tappe

Hansemann und David hatten sich fesch herausgeputzt. Mit Frack und Zylinder zogen die beiden Moderatoren der Welberger Bütt am Samstagabend in die Vechtehalle ein. Klar, dass sie dem närrischen Volk einen ironischen Jahresrückblick auf das Dorfgeschehen lieferten. Da ging es um eine Feuerwehrfahnenweihe samt Begleiterscheinungen, um weibliche Kartoffeln vom Weihnachtsmarkt, Sturmtief Friederike, spätes Heimkommen eines Hausherrn und Facelifting eines 60-Jährigen.

Fotostrecke: Welberger Bütt Fotostrecke Foto: Irmgard Tappe

Statt mit dem Alter zu hadern, hätte dieser sich besser unter „die grauen Funkenmariechen“ gemischt. Die „auf alt getrimmten“ Damen hätten ihn gewiss in Schwung gebracht. In der Vechtehalle jedenfalls legten sie ein paar schmissige Choreografien aufs Parkett. Ebenso „Die Rentner aus dem Sauerland“: Hinter dieser „Rollator-Garde“ verbargen sich die VIPs des Ferienlagers. Sie strapazierten ihre müden Knochen ebenso wie die Lachmuskeln des Publikums.

Ja, die Welberger Bütt wurde in diesem Jahr zur Showbühne. Sketche und Tänze am laufenden Band. Sieben Frauen zum Beispiel hatten „die Selbsthilfegruppe der Wochentage“ gegründet. Drei andere junge Ladys brachten Bewegung auf die Bühne und demonstrierten, dass sie enorm in Form waren. Schrill und ziemlich verrückt traten die vier lustigen Hühner (oder Hennen) auf.

Ein weiterer Höhepunkt waren „die überspitzten Gauxbachschwäne“. In den weißen Tüllröckchen steckten die Tänzer des Welberger Männerballetts. Mit ihren grazilen Bewegungen brachten sie den Saal zum Kochen.

Eine kleine Lektion Ortsgeschichte gab es schließlich von Walburga aus Welbergen und ihrem Gefolge. Gleichzeitig brachte der Auftritt dieser edlen Truppe einen Vorgeschmack auf den Welberger Karnevalswagen und den Rosenmontagsumzug. Das freute die Leute vom Förderkreis Kinderkarneval, die in voller Besetzung samt Kinderdreigestirn zu den Klängen der Kapelle Gust einmarschierten.

Ein Comeback feierte an diesem Abend schließlich das Welbergen-Lied. Hennes Flormann hatte der Bevölkerung damit vor über 15 Jahren beim Ortsjubiläum einen Spiegel vorgehalten. Jetzt sang er es erneut. Vor allen Dingen die Älteren im Saal stimmten kräftig schunkelnd ein. „...man liebt auch die Geselligkeit, am Stammtisch, im Verein. Für Nachbarn hat man immer Zeit, und niemand ist allein. Wel-Wel-Welbergen, klein aber fein . . .“ Helau Welbergen, bleib wie du bist.