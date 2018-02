Einige Schüler des Gymnasiums haben jetzt erfolgreich am Biber-Wettbewerb teilgenommen.

Im November haben wieder viele Schüler des Gymnasiums am Biber-Wettbewerb teilgenommen. „Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht hat, Jugendliche durch realitätsnahe Probleme für informatische Fragestellungen zu begeistern“, schreibt die Schule in einem Pressebericht. Der Koordinator Matthias Nolte freute sich nicht nur über die beachtliche Zahl von 300 Teilnahmen. 15 Mädchen und Jungen des Gymnasiums gelang zudem eine erfolgreiche Teilnahme: Demnach heimsten diese Jugendlichen bei dem Wettbewerb erste und zweite Preise ein. Schulleiter Peter Grus vergab jetzt die Auszeichnungen an Elliott Kempers, Lasse Scheipers, Johan Luttermann, Timéo Kempers, Rieke Bahlinghorst, Christin Vennenbernd, Samantha Leitheiser, Zoe Mellin, Hannes Wiggenhorn, Jacqueline Kühnel, Ole Luttermann, Cosima Bahr, Lasse Luttermann, Jonas Denkler und Jannis Iking.