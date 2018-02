Es waren keine guten Nachrichten, die Schiewerling zu schildern hatte, schreibt die KAB in einem Pressebericht. In vielen Ländern der Erde würden Christen verfolgt, unterdrückt und diskriminiert. Aber auch Angehörige anderer Religionen seien davon betroffen. Dabei sei die Religionsfreiheit ein Recht, das die Vereinten Nationen 1948 in ihren Menschenrechten formuliert hätten. Etwa 100 Millionen Menschen seien nach zuverlässigen Quellen aus religiösen Gründen auf der Flucht oder würden unterdrückt, sagte Schiewerling und hob hervor, dass davon 90 Prozent Christen seien.

Die Motive für ihre Verfolgung bewertete Schiewerling unterschiedlich. „In vielen Ländern besteht die Angst, dass die staatliche Gewalt durch die Religion untergraben werden könnte“, so der Referent. Beispiele seien islamische Staaten wie Saudi-Arabien und Katar oder auch das atheistische Nordkorea. Aber auch muslimische Minderheiten seien in gleichem Maße betroffen.

„In anderen Ländern ist die Unterdrückung nicht so radikal, dafür viel subtiler.“ Christen und andere Religionen würden durch systematische Unterdrückung und Ausgrenzung behindert und drangsaliert – zum Beispiel in Myanmar, Sri Lanka und Indien. In den meisten zentralasiatischen Staaten und in Weißrussland stünden Christen unter strenger Beobachtung und Kontrolle.

Ein besonderes Augenmerk legte Schiewerling auf den Nahen Osten. In diesen Staaten werde, mit Ausnahme Israels, das Christentum systematisch unterdrückt. Bei seinen Aufenthalten im Irak erlebte Schiewerling in Flüchtlingslagern das Grauen von Verfolgung und Vertreibung. „Wenn Sie in die Augen der von IS-Terrorristen vergewaltigten und versklavten christlichen und jesidischen Frauen gesehen haben, die mit ansehen mussten, wie ihre Männer enthauptet wurden, denken Sie nicht mehr an Wirtschaftsflüchtlinge“, berichtete Schiewerling von erschütternden Erlebnissen. Wer wisse, wie der IS im Nordirak gewütet habe, gewinne eine andere Sichtweise in Bezug auf Fluchtursachen. „Setzen wir uns dafür ein, dass das Menschenrecht auf freie Religionsausübung allen Menschen zuteil wird“, schloss Schiewerling seine Ausführungen mit einem Appell.