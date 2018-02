Hermann Plenter heißt der Sieger des Doppelkopfturniers des Schützenvereins Einigkeit 2018. Insgesamt nahmen fast 80 Spieler an dem Kartenwettkampf teil.

Dass das Doppelkopfturnier des Schützenvereins Einigkeit mittlerweile ein fester Begriff in Och­trup und der näheren Umgebung ist, wurde bei der diesjährigen Ausgabe auch bei den Teilnehmern sichtbar. Denn erneut fanden sich viele Interessenten ein. Erstmalig fand das Turnier in der Gaststätte Brinckwirth statt. Der Verein freute sich über Spieler aus dem südlichen Münsterland und dem Raum Osnabrück. Die weiteste Anreise hatte ein Teilnehmer aus dem gut 85 Kilometer entfernten Werne.

Insgesamt sorgten laut einem Pressebericht fast 80 Spieler für einen vollen Saal und strahlende Gesichter beim Vereinsvorstand. Gegen 24 Uhr standen die Gewinner fest. Bis in die letzte Runde hochspannend, wie die Einigkeit schreibt, sicherte sich Hermann Plenter mit 85 Punkten den ersten Platz in Form eines Geldpreises über 200 Euro. Platz zwei ging mit 54 Punkten an Thomas Bußmann, der sich über 100 Euro freuen durfte. Den 3. Platz errang mit 52 Punkten Michael Struck, der dafür 50 Euro erhielt.

Erfolgreichste weibliche Teilnehmerin war Monika Klapproth. Sie belegte den vierten Platz. Zusätzlich zu ihrem Gewinn durfte sich eine Flasche Champagner ihr Eigen nennen, die für die erfolgreichste Spielerin ausgelobt worden war.

„In den Spielpausen zog es die Teilnehmer immer wieder zu den Losverkäufern. Bei gut 1000 Preisen war wirklich für jeden was dabei“, schreibt der Verein. Das Portfolio reichte von hochwertigen Taschenmessern über Schneeschieber und Gutscheine diverser Ochtruper Unternehmen bis hin zu einem Spanferkel. „Alles in allem eine sehr gelungene Veranstaltung“, lautet das Fazit der Einigkeit.