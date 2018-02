Für die Schüler der Jahrgangsstufen drei und vier stand jetzt auf Schulebene der Plattdeutsche Lesewettbewerb in der Von-Galen-Schule an.

„Aufgeregt kamen die Kinder, die den Klassenvorentscheid gewonnen hatten, im Standort Welbergen zusammen“, heißt es in einem Pressebericht. Die Eltern und Großeltern hätten nicht schlecht gestaunt, als die Kinder einen plattdeutschen Text vortrugen. „Hier wurde deutlich: In Langenhorst und Welbergen werden solche traditionellen Fertigkeiten noch gelebt und weitergeben“, schreibt die Schule. Die Jurymitglieder Maria Kockmann, Christa Kötter, Josef Stegemann und Bernd Tombült mussten schließlich eine schwierige Entscheidung treffen. Am Ende standen dennoch die Gewinner fest: Johannes Reidegeld (Klasse 4b) belegte den ersten Platz. Im folgte auf Platz zwei Pia Schulte-Sutrum (Klasse 4a), Greta Tillmann (Klasse 3b) wurde stolze Dritte. Der Förderverein der Von-Galen-Schule spendierte allen Teilnehmern einen Buchpreis. Am 3. März (Samstag) geht es für die Gewinner beim Kreiswettbewerb in die nächste Runde.