Im Rahmen des Kooperationsvertrages mit der Kunstakademie Münster wurde auch in diesem Jahr eine Kunststudentin an das Gymnasium Ochtup gesandt. „Ein Halbjahr lang begleitete Luisa Kömm in ihrem Praxissemester unterschiedliche Kunstkurse des Gymnasiums“, berichtet die Schule in einer Pressemitteilung Den Grundkurs Kunst der Q1 lud sie zu der Ausstellung ein, an der sie selbst als Studentin partizipiert. „Dort gewannen die Schüler nicht nur Eindrücke in ihre Arbeit, sondern wurden auch in Arbeiten anderer Kunststudenten eingeführt“, schreibt das Gymnasium. Stefan Hölscher vom Fachbereich der Kunstdidaktik freute sich sehr über den Besuch der Schüler aus Ochtrup. Das Gymnasium sei ein wichtiger Kooperationspartner.