Smartphones und Tablets sind schon für Kinder im Vorschulalter bereits Teil der Alltagswelt in der Familie. Kinder erleben ihre Eltern bei der Handynutzung, schauen Filme auf dem Tablet oder nutzen bereits selbst digitale Geräte, um zum Beispiel zu spielen. Beliebte Internetseiten, Onlinespiele oder die Nutzung von Apps werden immer mehr auch Themen für jüngere Kinder.

Eltern, die die digitale Entwicklung nicht aufhalten können, aber auch selbst Vorbild sind, können Kinder darin unterstützen, einen verantwortlichen und entwicklungsfördernden Umgang mit digitalen Medien zu lernen, schreibt die Bücherei St. Lamberti in einer Veranstaltungsankündigung.

Wentzel ist Referent der „Initiative Eltern und Medien der Landesanstalt für Medien NRW“ und begleitet die beiden Einrichtungen auch im Rahmen des gemeinsamen Projektes „Sprachschatz – Bibliothek und Kita Hand in Hand“.

Der Vortrag findet am 22. Februar (Donnerstag) um 19.30 Uhr in der Bücherei St. Lamberti statt und ist kostenfrei. Um eine Anmeldung wird gebeten in der Bücherei (Telefon 0 25 53 / 9 82 70), in den Kindergärten oder per E-Mail an kiga-derkleineprinz@caritas-steinfurt.de.