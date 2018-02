Ein Standbild aus dem Karnevalsfilm, den Klaus Walterbusch in alten Kartons gefunden hat.

Das war ein Volltreffer – und sogar zur richtigen Zeit. Klaus Walterbusch suchte jüngst alte Kisten durch, weil er sein Geschäft neu ausrichtet. „Und als ich in einem Karton meines Vaters Paul buddelte, fand ich mehrere Rollen mit Acht-Millimeter-Filmen.“ Darunter: ein Karnevalsfilm von 1960.

Nun sei das mit der Videotechnik und HD-Auflösung von heute überhaupt nicht zu vergleichen, erzählt der Foto-Fachmann. Aber die Nostalgie habe ihn gepackt und siehe, er fand eine Rolle, auf der hatte sein Vater fein säuberlich notiert: „8-mm-Film, 1960, Kindergarten Klarastift, Karnevals- und Kappenfest“. Heute betritt man das genannte Gebäude an der Laurenzstraße tunlichst ohne Kappe, denn es beherbergt nun ein Sonnenstudio.

„Einen alten Projektor hatten wir. Das wollte ich sehen“, berichtet Walterbusch. Von Farben habe man eigentlich nicht mehr sprechen können, höchstens von einer angedunkelten Symphonie in Rot. Trotzdem habe er den Zelluloidstreifen mit modernerer Technik abgefilmt und die verblichenen Farbreste soweit wie möglich aufgebessert. „Gut, in Sachen Schärfe sind wir heute technisch gesehen Lichtjahre weiter“, gesteht er zu.

Den aufgepeppten Streifen hat er jüngst bei einer Familienfeier abgespult. „Das war ein echter Hit. Viele glaubten, Verwandte, Bekannte oder vertraute Gesichter zu erkennen und die Personen-Raterei ist echt ins Rollen gekommen“, erzählt er. „Das musst du irgendwie öffentlich machen“, hätten ihn viele aufgefordert.

Wie es die Art von Klaus Walterbusch ist, hat er ein wenig gebastelt und getrickst. Das Ergebnis kann man ab heute in einem Schaufenster von Foto Walterbusch an der Bergstraße bewundern. Vielleicht erkennt sich die eine oder der andere – oder man bekommt so noch Anregungen für eine ganz zeitgemäße Karnevalsverkleidung. . .