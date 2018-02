Ochtrup -

Wo wird in unserem Land richtig Karneval gefeiert? Wer jetzt meint, das sei in Köln oder Düsseldorf, liegt nicht ganz falsch. Aber nicht nur am Rhein geht es in diesen Tagen hoch her, auch am Vechtestrand werden die Frauen an Weiberfastnacht jeck und närrisch. So jedenfalls in Welbergen an der Eschstraße bei Beate Brinkschmidt.