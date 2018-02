Das Trio Arpeggione spielt am Sonntag in der Villa Winkel. Foto: Pressefoto

Ein erfrischendes und zugleich feinsinniges musikalisches Programm erwartet Klassik-Liebhaber am Sonntag (18. Februar) um 17 Uhr in der Villa Winkel. Das Lübecker „Trio Arpeggione“ gastiert im Rahmen des Ochtruper Kulturrings mit Werken von Paganini, Spohr, Molino und anderen namhaften Komponisten.

„Das virtuose Zusammenspiel von Saiten- und Streichinstrumenten, das im 19. Jahrhundert zu einer eigenen Musikgattung avancierte, verkörpern die drei Musiker Carlos Johnson (Violine), Semjon Kalinowsky (Viola) und Andreas Schumann (Gitarre) in einer ‚Hommage an Niccolò Paganini’“, schreibt die Stadt Ochtrup in einer Ankündigung.

Obwohl das Ensemble mit unterschiedlichen Musikprogrammen konzertierte, liege der Schwerpunkt seines Repertoires in der Aufführung von Originalwerken der Wiener Klassik sowie der romantischen Epoche, allen voran dem Werk Niccolò Paganinis. Der große Geigenvirtuose des 19. Jahrhunderts sei zugleich ein hervorragender Bratschist und Gitarrist gewesen und vereinigte damit die Instrumentenbesetzung des Trio Arpeggione in sich.

„Das Ensemble transportiert nicht nur mit Paganini Wärme, Sonnenschein und Lebensfreude – alles, was gute Musik jenseits von Erdenschwere ausmacht“, wird Christoph D. Minke, Künstlerischer Leiter des Schönberger Musiksommers, in der Ankündigung zitiert.