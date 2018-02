Als sich in der Pause die Türen der Aula öffneten, sei man von „geschmackvollen Glanzanzügen in unterschiedlichsten Farbzusammenstellungen, metallicschimmernden Leggins, wippenden Pferdeschwänzen und Vokuhila-Frisuren“ geradezu erschlagen worden, schreibt die Schule in einem Pressebericht. Auf der Bühne präsentieren die Lehrkräfte ihre Kostüme. Per Applausometer wurde abgestimmt. Die Klasse 5d machte schließlich mit ihrem verrückten Professor, alias Almuth Rusteberg, das Rennen.