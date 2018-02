So lustig die närrischen Tage für viele Ochtruper sind, der Rosenmontagszug, beziehungsweise seine Besucher produzieren auch eine große Menge Müll. Diese am Abend und in den Tagen darauf zu beseitigen, ist die Aufgabe der Baubetriebshof-Mitarbeiter. Die WN haben sie dabei begleitet.

Von Anne Steven

Es knirscht und knackt, als die Autos am späten Nachmittag des Rosenmontag durch den Dränkekreisel fahren. Was da unter die Reifen kommt, sind Hunderte kleiner Schnapsfläschchen, Bierflaschen, Karnevalbonbons, Chipstüten und andere Hinterlassenschaften der Ochtruper Narren. Und während diese noch fröhlich weiterfeiern, hat an anderer Stelle bereits das große Aufräumen eingesetzt.

Den Anfang macht in diesem Jahr David Graf. Er fährt den Besenwagen des Baubetriebshofs. Ganz am Ende des Rosenmontagszuges rollt der Pritschenwagen mit Anhänger und orangefarbenem Blinklicht. Immer wieder hält David Graf an, springt auf die Straße und sammelt – zahlreichen Karnevalisten ausweichend – in einer ersten Tour den groben Unrat wie Kartons, Flaschen oder größere Folien ein.

Während die Lage in Sachen Müll an der Hellstiege noch übersichtlich erscheint, nimmt die Mülldichte, je weiter der Besenwagen in Richtung Dränkekreisel rollt, stetig zu. Vor Ort drängt sich der Gedanke auf, eine Bombe sei explodiert – eine Müllbombe. Kaum ein Quadratzentimeter Pflaster- und Asphaltfläche, der nicht von den Hinterlassenschaften der Ochtruper Jecken bedeckt ist. Außerdem liegt ein unangenehmer, leicht kloakiger Dunst über allem.

David Graf tut ungerührt seine Arbeit. Auf die Frage, ob der Grad der Verschmutzung in diesem Jahr größer sei als sonst, zuckt der Baubetriebshofmitarbeiter nur mit den Schultern. „Nicht mehr oder weniger als sonst auch. Und weggemacht werden muss es ja doch.“ Spricht‘s und wendet sich wieder dem Müllchaos zu.

Inzwischen ist es dunkel geworden, und nun rollt die Kehrmaschine der Firma Alba aus Neuenkirchen durch die Töpferstadt. Zunächst ist die Zug­strecke an der Reihe. Währenddessen gibt David Graf am Dränkekreisel sein Möglichstes und kehrt den Müll in Richtung Gosse. Dort soll ihn die Kehrmaschine aufnehmen. Spaß sieht anders aus, vor allem, wenn um ihn herum Narren weiteren Unrat hinzutun.

Fotostrecke: Aufräumen nach dem Rosenmontagszug Fotostrecke Foto: Anne Steven

Die Kehrmaschine hat es in diesem Jahr nicht leicht. Die frostigen Temperaturen sowie Schnee- und Hagelmatsch auf den Straßen tun ihr nicht gut, sorgen dafür, dass der Müll zusammenpappt und später festfriert. „Außerdem sind die Kehrmaschinen schneller voll“, berichtet Bauamtsleiterin Karin Korten.

Das ist auch der Grund dafür, dass am Morgen des Veilchendienstag der Dränkekreisel und viele Anliegerstraßen noch nicht im alten Glanz erstrahlen. Für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes steht eine Extraschicht an. Sie müssen per Hand nachreinigen – zusammen übrigens mit der Firma Alba. Am Freitag (16. Februar) soll die Kehrmaschine dann noch einmal durch die Innenstadt fahren, am Mittwoch (21. Februar) erfolgt dann die turnusmäßige Reinigung der Anliegerstraßen im Stadtgebiet. „Das Wetter soll besser werden. Wir hoffen, dann sämtliche Überreste entfernen zu können“, verspricht Karin Korten.

Für den Baubetriebshof ist Rosenmontag ein Großkampftag – und das nicht nur hinsichtlich der Müllbeseitigung. Denn schon im Vorfeld müssen sie die Wegstrecke des Rosenmontagszugs vorbereiten. Bereits am Freitag werden die entsprechenden Parkverbotschilder aufgestellt. Zudem müssen Straßen abgesperrt und Umleitungen eingerichtet werden.

Da Karnevalsumzüge ein potenzielles Terrorziel sein können, gilt es zudem am Rosenmontag selbst, an neuralgischen Punkten Fahrzeugsperren einzurichten. In Ochtrup ist dies an der Bergstraße in Höhe der Schulgasse, an der Bahnhofstraße in Höhe der Gaststätte Brinck­wirth, an der Lortzingstraße in Höhe des Schulzentrums sowie an der Hellstiege/Ecke Lindhorststraße und am Dränkekreisel der Fall. „Alle Fahrzeuge müssen durchgehend mit Mitarbeitern besetzt sein“, betont der stellvertretende Leiter des Baubetriebshofes, Franz Laurenz. Schließlich gelte es, im Notfall den Weg für Rettungsfahrzeuge freizumachen.

Hat der närrische Lindwurm Ochtrup passiert, bleibt den städtischen Mitarbeitern nicht nur der Müll. Sie müssen selbstverständlich auch noch sämtliche Schilder und Fahrzeuge einsammeln und die Straßensperren aufheben, damit der Verkehr wieder wie gewohnt rollen kann – bestenfalls ohne närrischen Unrat auf den Straßen.