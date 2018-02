Beim Rosenmontagszug blieb tagsüber alles friedlich. Das Ordnungsamt – hier (v.l.) Manfred Wiggenhorn und Michael Alfert – führte lediglich Ausweiskontrollen durch. Am Abend registrierte die Polizei einige Körperverletzungen. Foto: Mikat

Ochtrup -

Zumindest tagsüber feierten die Narren am Rosenmontag in Ochtrup friedlich. Erst am Abend verzeichnete die Polizei Einsätze wegen Körperverletzungen.