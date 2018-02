Vollkommen zerstört wurde der Pkw beim Zusammenprall mit der Regionalbahn. Die Fahrzeugführerin starb noch an der Unfallstelle. Die Bergungsarbeiten zogen sich bis in den Abend hinein. Foto: Dieter Huge sive Huwe

Ochtrup -

Tödlich verunglückte am Mittwochnachmittag die Fahrerin eines Pkw, als sie auf dem Alt Metelener Weg die Bahnstrecke überqueren wollte. Das Fahrzeug wurde von einem in Richtung Gronau fahrenden Nahverkehrszug erfasst und mehrere hundert Meter mitgeschleift. Die Fahrerin starb noch an der Unfallstelle.