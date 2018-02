Der Weltgebetstag der Frauen (WGT) am 2. März beschäftigt sich mit Surinam, dem kleinsten Land Südamerikas, einst niederländische Kolonie und seit 1975 unabhängig. Noch immer besteht circa 90 Prozent des Staatsgebietes aus Regenwald mit mehr als 1000 Baumarten. Wie in vielen tropischen Ländern ist die Natur auch in Surinam gefährdet durch Raubbau, den Bauxit- und Goldabbau. Das erfuhren die Zuhörerinnen aus den christlichen Frauenverbänden bei einem Informationsnachmittag im Evangelischen Gemeindehaus. Marie-Luise Beidenhauser-Wansorra, die WGT-Beauftragte der Evangelischen Frauenhilfe im Bezirk Ahaus-Steinfurt, stellte das diesjährige Partnerland mit vielen Bildern und Informationen vor.

90 Prozent der Bevölkerung leben in der Küstenregion, und die Frauen aus Surinam erzählen beim Weltgebetstag von ihren Volksgruppen und Lebensweisen sowie ihrer Beziehung zum umgebenden Lebensraum. Surinam habe eine lange Kolonialgeschichte mit Einwanderern aus drei Kontinenten, so die Referentin. Heute zeige sich das in einer multi-ethnischen Bevölkerung mit rund 20 Sprachen, wo in der Hauptstadt eine Moschee neben einer gotischen Kirche und ein Tempel neben einer Synagoge stehen.

Die Bewahrung der Schöpfung sei den Frauen aus Surinam ein zentrales Anliegen, betonte Beidenhauser-Wansorra, und sie hätten deshalb den biblischen Schöpfungsbericht ins Zen­trum ihrer Gottesdienstordnung gestellt, die unter dem Thema „Gottes Schöpfung ist sehr gut“ steht. Aber nicht nur die Natur, auch junge Menschen brauchten ein „sorgendes Umfeld“. Mit den Surinam-Projekten sollen die Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen zum Positiven verändert und die Rechte der Frauen in ihrem Land gestärkt werden.

Die Evangelische Frauenhilfe und die katholischen Frauengemeinschaften laden zum Weltgebetstag ein am 2. März (Freitag) um 15.30 Uhr in der Evangelischen Kirche. Diese gemeinsame Gebetskette rund um die Welt am ersten Freitag im März jedes Jahres stärkt das Bewusstsein, dass alle Menschen zu einer Welt gehören, die ihnen anvertraut ist und auf der es in Frieden miteinander zu leben gilt, heißt es in den Informationen zum WGT.

Seit über 100 Jahren engagiert sich die weltweit größte internationale ökumenische Basisbewegung auf der ganzen Welt. Sie ist in rund 170 Ländern aktiv für den Frieden. Daher setzen sich viele christliche Frauen dafür ein, das Internationale WGT-Komitee für den Friedensnobelpreis zu nominieren.