Stifte machen stark

Der Weltgebetstag unterstützt die Aktion „Stifte machen Mädchen stark“, bei der deutschlandweit viele Schreibgeräte und damit viele Spenden für Frauen und Mädchen gesammelt werden. Durch das Recycling von Stiften wird ein Team aus Lehrerinnen und Psychologinnen unterstützt, das 200 syrischen Mädchen in einem Flüchtlingscamp im Libanon Schulunterricht ermöglicht. Für 450 Stifte kann zum Beispiel ein Mädchen mit Schulmaterial ausgestattet werden. Gesammelt werden leere oder defekte Stifte – Kugelschreiber, Gelroller, Marker, Filzstifte, Korrekturmittel, Füllfederhalter und Patronen. Nicht genommen werden Klebestifte, Radiergummis, Lineale, Bleistifte und Scheren. Die alten Stifte werden zerkleinert und eingeschmolzen, um Kügelchen herzustellen, die für die Produktion neuer Produkte verwendet werden können (zum Beispiel Gießkannen). In den Kirchengemeinden sind Kartons aufgestellt, in die jeder sein Sammelgut hineingeben kann. „Es kommen sicherlich noch Sammelstellen hinzu“, teilt die Evangelische Frauenhilfe mit. Die Aktion soll bis mindestens Ende 2018 laufen.