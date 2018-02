Pläne für Sanierung werden konkreter

Gut neun Monate ist es her, dass sich der Betriebsausschuss der Stadtwerke für eine Modernisierung des Ochtruper Bergfreibads ausgesprochen hat. Inzwischen sind die Planungen für die Sanierung der 82 Jahre alten Schwimmstätte konkreter geworden. „Wir sind mittlerweile so weit, dass wir die Ausschreibungen vornehmen“, berichtete Betriebsleiter Robert Ohlemüller im Pressegespräch.

Im Vergleich zum ersten Entwurf habe sich an den Modernisierungsplänen allerdings noch einiges geändert, erläuterte der Stadtwerke-Chef. „Festgehalten haben wir aber an der Mehr­beckenstrategie.“ Künftig soll es also im südlichen Teil des Bads einen separaten, etwa 400 Quadratmeter großen Bereich für Nichtschwimmer geben. Und der gleicht einer Wellnesszone: Neben einer breiten Rutsche haben die Planer der Firma Thalen Consult unter anderem einen Bodensprudler, eine Schwallbrause, einen Wasserfall, eine Schaukelgrotte und Massagedüsen vorgesehen. Das alles bei einer Wassertiefe von 0,80 bis 1,20 Meter. „Es ist geplant, dass die Attraktionen abwechselnd laufen – mal eine Viertelstunde das Eine, dann eine Viertelstunde das Andere“, erläutert Ohlemüller.

Auch das Schwimmerbecken wird modernisiert – die Verantwortlichen haben sich für einen Neubau aus Edelstahl entschieden. Mit fünf 50-Meter- und zwei 25-Meter-Bahnen bleibt das Ochtruper Bergfreibad weiterhin wettkampftauglich. Ein neuer Sprungturm mit Plattformen in einem, drei und fünf Metern Höhe findet seinen Platz an alter Stelle.

Das neue Sportbecken ist alleine mit 930 Quadratmetern bemessen. Insgesamt soll das modernisierte Bergfreibad eine Wasserfläche von 1530 Quadratmetern haben. Das entspricht einer Füllmenge von 2450 Kubikmetern Wasser – oder 13 600 Badewannen. Eingerechnet sind darin sowohl das Nichtschwimmerbecken als auch der Planschbereich für die kleinsten Badegäste. Dieser ist noch gar nicht so alt und bleibt – soll aber an die neue Technik angeschlossen werden. Denn auch da ist eine Frischzellentherapie vorgesehen, von den Pumpen über die Filteranlage bis zur Heizung. Der Clou: Ein neues Betriebsgebäude hierfür dient gleichzeitig als eine Art Sonnendeck – mit dem Dach als Liegeempore.

Apropos Liegen: Ihre Decken und Handtücher sollen die Badegäste künftig auch im bisher weniger genutzten westlichen Teil der Anlage ausbreiten. Das Volleyballfeld bleibt erhalten, der Bolzplatz auch – dieser aber in einer kleineren Variante.

Auch an Menschen mit Behinderungen haben die Planer gedacht: Für körperlich Eingeschränkte gibt es einen speziellen Einstieg in das Nichtschwimmerbecken. Überhaupt ist das Freibad weitgehend barrierefrei angelegt. Neben den Treppen zwischen Umkleidekabinen und Becken zum Beispiel entsteht eine Rampe.

So viel zu den Neuerungen – aber wie sieht denn der zeitliche Horizont aus? „Wir wollen loslegen, sobald im Herbst das Wasser abgelassen ist. Vorausgesetzt, es klappt auch alles“, sagt Robert Ohlemüller mit Blick auf die derzeit vollen Auftragsbücher und begrenzten Kapazitäten der Handwerksbetriebe. Die Gewerke würden nun ausgeschrieben und voraussichtlich im Mai vergeben. Außerdem gelte es, nötige Genehmigungen für die geplanten Neubauten einzuholen.

Die insgesamt 4,5 Millionen Euro teure Sanierung soll größtenteils im Winter erfolgen. „Badegäste müssen also wahrscheinlich keine Einschränkungen befürchten“, betont Robert Ohlemüller. Restarbeiten und der Feinschliff an den – zu erhaltenden – Umkleidegebäuden sollen nach Saisonende 2019 erledigt werden. Zum Start 2020 erstrahlt das Bergfreibad dann, so hoffen es die Verantwortlichen, in neuem Glanz.