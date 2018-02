Die drei Kurse sind unabhängig voneinander und finden am 3. März (Samstag) von 14 bis 17 Uhr, am 6. März (Dienstag) von 9 bis 12 Uhr und am 8. März (Donnerstag) von 18.30 bis 21.30 Uhr im Töpfereimuseum statt.

Tanja Withut und ihre Kollegin Christa Holtmannspötter vom Museumsteam werden den Umgang mit dem Material, mit Werkzeug und Hilfsmitteln aufzeigen, in die wichtigsten Handgriffe und Techniken einführen und ein erstes Gespür für das Zentrieren an der Töpferscheibe vermitteln, heißt es in einer Ankündigung. Im Anschluss an die Kurse wird es am 24. März (Samstag) einen zusätzlichen Termin für alle Teilnehmer zum Bemalen und Glasieren ihrer Werke geben.

Der „Schnupperpreis“ beträgt 30 Euro inklusive aller Materialkosten. Anmeldungen erfolgen unter Telefon 0 25 53/8 08 54 während der Öffnungszeiten des Töpfereimuseums (dienstags bis freitags von 9 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr sowie sonntags von 15 bis 17 Uhr) oder per E-Mail an info@toepfereimuseum-ochtrup.de