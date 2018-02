Die Liebe in vielen Facetten

Es ist nur in Blickwechsel. Dennoch liegt in diesem Augen-Blick eine gewisse Leidenschaft, die es in sich hat – klar, das ist die viel zitierte Liebe auf den ersten Blick. Und um die kreist an diesem Abend eine Erzählung, aus der Markus Bünseler im Trauzimmer der Bergwindmühle eine Passage rezitiert. Dieser Ort, an dem heiratswillige Paare den Bund fürs Leben schließen können, ist bewusst gewählt für eine Liebeslesung am Valentinstag aus der Reihe „Buch trifft Tee“.

„Einen treffenderen Platz hätten wir für unsere spezielle Lesung wohl kaum wählen können“, stellt Bünseler fest, während Chris Tettke eine „Süße Sünde“ serviert. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich aber nichts Verwerfliches, sondern ein wohltuend warmes Getränk. Nämlich ein harmonischer Rotbuschtee.

Harmonisch klingt auch „Das hohe Lied des Salomon“ – ein Uralt-Klassiker. „Dieser Text sollte bei Trauungen unbedingt gelesen werden“, empfiehlt Bünseler. Der Buchhändler hat etliche Gedichte und Erzählungen rund um die Liebe im Repertoire. Die Texte stimmen mal nachdenklich, mal heiter.

Das Gedicht „Der andere Mann“ von Kurt Tucholsky etwa löst beim Publikum ein Schmunzeln aus. Er handelt von einer Frau, die einen charmanten Mann trifft und feststellt, dass ihr Gatte einem Vergleich nicht standhält. Tucholsky warnt auf humorige Art vor solchen Schwärmereien jenseits des Alltags. „Hast du jemanden gefunden, mit dem man einigermaßen auskommen kann, dann bleib bei deinem Mann“, rät er. Die anwesenden Damen hat er überzeugt. „Da ist was Wahres dran“, bemerkt eine Zuhörerin und blickt ihren Mann an. Die beiden und alle anderen im Raum lassen sich den „Fruchtengel“ schmecken, den Tettke ihnen gerade eingeschenkt hat.

Eine eher schwierige lyrische Kost ist ein Gedicht von Annette von Droste-Hülshoff an Levin Schücking. „Um den Glanz der Worte zu genießen, sollte man diesen Text zweimal lesen“, meint Bünseler und trägt das Gedicht erneut vor. Des Weiteren rezitiert er Texte von Bertold Brecht und Gotthold Ephraim Lessing sowie ein Gedicht von Mascha Kaléko, „Das letzte Mal.“

Die Zuhörer erleben, dass sich das Thema Liebe in vielen Facetten lyrisch und literarisch darstellen lässt. Im Anschluss an die kurzweilige Lesung mit wärmenden Gedanken und ebensolchem Tee überreicht Markus Bünseler jeder Frau im Raum eine Rose. Schließlich ist Valentinstag. Auch der heilige Bischof Valentin, der im dritten Jahrhundert nach Christi lebte, soll verliebten Paaren Blumen geschenkt haben.