Trauzimmer in der Bergwindmühle

Seit drei Jahren besteht für Brautpaare die Möglichkeit, sich in der Bergwindmühle standesamtlich trauen zu lassen. Das Trauzimmer, eine der drei Außenstellen des Standesamtes Ochtrup, befindet sich in der ersten Etage. Die Trauungszeremonie findet an einem dem Anlass entsprechend geschmückten Mühlsteintisch statt. Der Raum bietet zusätzlich Platz für rund 25 weitere Gäste. „Eine romantische Beleuchtung verleiht dem Raum eine besondere Note. Außerdem werden die Windmühlenflügel zu jeder Trauung mit weißen Fahnen geschmückt“, berichtet Alois Steininger vom Vorstand des Fördervereins Bergwindmühle.