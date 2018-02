„Die Stadt Ochtrup hat in ihrem Flächennutzungsplan ein Sondergebiet ‚Einkaufszentrum’ dargestellt. Die von der Kommune in Auftrag gegebenen Gutachten befassen sich jedoch ausschließlich mit den Auswirkungen der Erweiterung des DOC als Hersteller-Direktverkaufszentrum. Das Angebotssortiment eines Einkaufszentrums ist deutlich breiter als das Angebot eines Hersteller-Direktverkaufszentrums“, heißt es dazu in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Bezirksregung und Stadt Ochtrup. Um eine schleichende Umwandlung des geplanten DOC in ein klassisches Einkaufszentrum auszuschließen, sei es aus Sicht der Bezirksregierung geboten, ein Sondergebiet „Hersteller-Direktverkaufszentrum/DOC“ im Flächennutzungsplan darzustellen.

Weiterhin wurde beanstandet, dass der in den Jahren 2006 bis 2015 erstellte Monitoringbericht zur Überprüfung der Auswirkungen des DOC auf das Umland dem Rat der Stadt Ochtrup nicht zur Entscheidung vorlag.

Die Stadt Ochtrup hat vor dem Hintergrund dieser Beanstandungen den Antrag auf Genehmigung der Bauleitplanung zur Erweiterung des DOC zurückgezogen. „Sie beabsichtigt, die festgestellten Genehmigungshindernisse aufzuarbeiten und den Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplans der Bezirksregierung Münster erneut vorzulegen“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.