Brücken zueinander bauen

Um so ein Programm wie das der Woche der Brüderlichkeit auf die Beine zu stellen, braucht es guten Willen, viel Zeit, eine Menge Geduld – und Beziehungen. Gerade, wenn es darum geht, eine prominente Persönlichkeit für die Eröffnung zu gewinnen. „Das ist manchmal gar nicht so einfach“, weiß Dr. Guido Dahl. Aber es ist dem Geschäftsführer des Kulturforums Ochtrup wieder gelungen: Die Veranstaltungsreihe Mitte März steht – und zum Auftakt spricht dieses Mal NRW-Umweltministerin Christina Schulze Föcking .

Der Festvortrag der Politikerin widmet sich dem Thema, das bundesweit über der Woche der Brüderlichkeit 2018 steht: „Angst überwinden – Brücken bauen“. „Das jährliche Motto ist natürlich die Richtschnur für alle Veranstaltungen“, betont Dahl. Und so greift auch das musikalische Programm der Eröffnungsveranstaltung dieses Thema auf: Der Chor „Con fuego“ unter der Leitung von Thomas Lischik überschreibt seinen Beitrag mit „Ich baue eine Brücke zu dir“. Und während Bürgermeister Kai Hutzenlaub zuvor die Begrüßung übernommen hat, spricht Dr. Guido Dahl das Schlusswort.

Mit Musik geht es am selben Abend noch weiter. Der Chor „fEinklang“ präsentiert Karl Jenkins’ „Stabat Mater“. Der britische Komponist hat das mittelalterliche Gedicht, das sich um den Schmerz der Mutter Jesu um den gekreuzigten Sohn dreht, vertont. Ein Werk, das durchaus zum Motto der Veranstaltungsreihe passt: Denn Jenkins nutzt traditionelle Stilmittel der Klassik und verbindet sie mit ethnischen Klängen verschiedener Kulturkreise. Chorgesang trifft auf Percussion, klassische Arien paaren sich mit orientalischem Gesang. Mehrsprachige Dichtungen verschiedener Zeiten und Kulturen ergänzen den lateinischen Gebetstext.

Zwei Tage später steht ein Vortrag auf dem Programm der Reihe. Professor Ahmet Toprak von der Fachhochschule Dortmund kommt – ein weiteres Mal – nach Ochtrup. „Er ist mir persönlich bekannt“, erläutert Organisator Dahl. Der Wissenschaftler erzählt unter dem Titel „Auch Alis werden Professor“ von seinem eigenen Werdegang: Ein türkisches Gastarbeiterkind, das seinen Weg über die Hauptschule bis hin zur Professur an der FH machte. Der Vortrag findet in Zusammenarbeit mit der Bücherei St. Lamberti statt, „die uns immer wieder in allen erdenklichen Dingen unterstützt“, wie Dahl betont.

Das Städtische Gymnasium ist Partner der letzten Veranstaltung. Schüler der Leistungskurse Kunst und Geschichte haben mit Hilfe von Stadtarchivarin Karin Schlesiger das Thema Zwangsarbeit in Ochtrup aufgearbeitet (wir berichteten). Dabei nahmen die Jugendlichen besonders die Person der Krankenschwester Margund Fehrmann in den Blick, die sich um die Kinder der bei der Textilfirma Laurenz beschäftigen Zwangsarbeiterinnen kümmerte. Mit einem Denkmal auf dem Friedhof Oster wollen die Gymnasiasten an diese engagierte Frau, aber auch an die Kinder erinnern. Der Präsentation des Kunstwerks werden auch zwei Gäste aus der Ukraine beiwohnen: der Journalist Viktor Pedak und die Überlebende Margarita Zhur­ba.

Damit geht eine Veranstaltungsreihe zu Ende, die in Ochtrup schon eine lange Tradition hat und aufs Neue dem bundesweiten Anliegen Rechnung tragen will: den Dialog zwischen Juden und Christen zu verbessern.