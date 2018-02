Sönke Schreiber schafft es auf Platz vier

Wer bei Sönke Schreiber ins Zimmer kommt, der staunt nicht schlecht in Anbetracht dessen, was da gegenüber von seinem Bett und Schreibtisch steht. Wo sich bei anderen Jungen in seinem Alter eher Fernseher und Spielekonsole befinden, hat der 14-Jährige mehrere große Terrarien stehen, die von exotischen Kleintieren bewohnt werden. Einer dieser mit unzähligen Pflanzen bestückten Glasbehälter ist erst vor Kurzem entstanden, als der Ochtruper an der Weltmeisterschaft im Terrarienbauen teilnahm, welche jährlich im Rahmen der Hannoveraner Heimtiermesse stattfindet.

Drei Tage verbrachte Sönke Schreiber Anfang Februar zusammen mit seinem Großvater in der niedersächsischen Landeshauptstadt, um sich in dieser außergewöhnlichen Tierzuchtdisziplin mit der internationalen Konkurrenz zu messen. „Ich habe zufällig im Internet davon gelesen und mich dann angemeldet“, erzählt Sönke Schreiber.

Unter dem Motto „Dendrobatidae – Ever Green“ galt es für die 14 Teilnehmer, innerhalb von zweieinhalb Tagen ein großes und ein kleines Terrarium zu bauen, das möglichst exakt dem südamerikanischen Lebensraum der Pfeilgiftfrösche entspricht. Für Sönke Schreiber war das quasi eine Paradedisziplin – schließlich züchtet er diese Art von Reptilien bereits seit dem 13. Geburtstag in seinem Schlafzimmer.

Sönke Schreiber hat ein ungewöhnliches Hobby: Der 14-Jährige züchtet Reptilien und Insekten und nahm jüngst an der Weltmeistermeisterschaft im Terrariumbauen teil. Foto: Maximilian Stascheit

Das ausgeprägte Interesse des Gymnasiasten für Insekten und Reptilien begann jedoch schon rund zwei Jahre zuvor, als er eine Spinne und eine Gottesanbeterin bei sich beheimatete. Und je mehr er sich mit dem Thema auseinandersetzte, desto größer wurde die Faszination. Er besorgte sich Bücher und schaute Erklärvideos im Internet, sodass bald auch seinen Eltern klar wurde, dass ihr Sohn es ernst meint mit diesem Hobby. „Zu Anfang ist waren wir skeptisch und haben uns gefragt, ob er sich auch wirklich genug darum kümmert“, erzählt sein Vater Sven Schreiber, dessen Sorgen jedoch nicht lange währten. „Das klappt alles total gut. Man merkt ja, wie sehr er sich dafür begeistert und deswegen unterstützen wir das auch“, berichtet der Vater, der an zahlreichen Wochenenden mit seinem Sohn quer durch NRW zu Messen und Fachmärkten gefahren ist.

Unterstützung bekam Sönke Schreiber auch durch seinen Opa Klaus Kießmehl. Der war selbst jahrzehntelang erfolgreicher Vogelzüchter und freut sich, dass der Enkel sich in so jungen Jahren mit Tieren beschäftigte: „Das ist ja auch eine gute Möglichkeit, die jungen Leute vom Daddeln abzuhalten.“ Er bot ihm nicht nur tatkräftige Unterstützung beim Werkeln an, sondern gab seinem Enkel auch die notwendige Finanzspritze für die Teilnahme an der „Terrascaping WM“. 232 Euro kostete allein die Teilnahme. Außerdem mussten alle Materialen selbst mitgebracht werden, nur das Terrarium und das Licht wurden ihnen zur Verfügung gestellt. „Ich wollte eine bemooste Steinwand nachbauen, aus der Wuzeln wachsen“, erklärt Sönke Schreiber seinen WM-Plan. Die Rückwand bestückte er mit Bauschaum, an der Vorderseite wurde Kunststoff installiert, an dem das Moos festsitzt.

Von dem Ergebnis zeigten sich nicht nur die „alten Hasen“ – im Gegensatz zu Sönke Schreiber waren die meisten anderen Teilnehmer bereits Profis in ihrem Metier – sondern auch die dreiköpfige Fachjury begeistert. „Die waren erstaunt, mit welchen Fachbegriffen er da um sich geworfen hat“, erzählt der Großvater.

Nur wenige Punkte fehlten am Ende für einen Podestplatz. Mit Rang vier ist der 14-jährige Terrarienbauer jedoch bestens zufrieden. „Im nächsten Jahr möchte ich auf jeden Fall wieder an der WM teilnehmen, auch wenn ich mich dann in ein ganz neues Thema einarbeiten muss“, hat Sönke Schreiber bereits konkrete Pläne. Bis dahin möchte er seine heimische Sammlung um Plattschwanz- und Taggeckos erweitern. Wie gut, dass in seinem Zimmer noch ein bisschen Platz ist für zusätzliche Terrarien.