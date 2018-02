Am Abend des Rosenmontags wollte der 18-Jährige den Stadtpark gegen 22.30 Uhr an der Winkelstraße in Richtung des dortigen Fahrzeugbauunternehmens verlassen. Unmittelbar am Drehkreuz stellten sich ihm den Schilderungen zufolge drei unbekannte junge Männer in den Weg, dessen Alter er auf ungefähr 18 Jahre schätzt. Als er sie bat, den Weg freizumachen, erhielt er unmittelbar von einem der Männer Schläge und ging zu Boden. Nun traten und schlug das Trio auf ihn ein. Dabei verlor das Opfer laut Polizeimeldung sein Portemonnaie. Einer der Unbekannten nahm es auf und entwendete daraus Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0 25 53/93 56 41 55.