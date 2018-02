Schwierige Zeiten liegen hinter der Firma Hewing: Nachdem der Ochtruper Kunststoffrohrhersteller schon im Jahr 2009 Stellen abbauen musste, folgte 2013 der nächste große Einschnitt. Manch einer hat das Unternehmen da vielleicht schon abgeschrieben – lag aber mit seiner Einschätzung offenbar falsch.

„Die Wogen haben sich inzwischen geglättet“, berichtete Geschäftsführer Dominik Rössler nun in einem Pressegespräch. Zusammen mit dem Betriebsratsvorsitzenden Christof Tillmann , dessen Stellvertreter Sven Rejall und Friedhelm Hundertmark als Bezirksleiter der IG Bergbau, Chemie, Energie (BCE) blickte er auf die Umstrukturierung zurück und zog eine Bilanz.

Und die fiel durchaus positiv aus. „Wir sind im zweiten Jahr zweistellig wachsend“, berichtete Rössler von einer guten Entwicklung der Firma, die auch darauf zurückzuführen sei, dass man „in schwierigen Zeiten an einem Strang gezogen hat“, wie der Geschäftsführer betont.

Zur Erinnerung: Im Sommer 2013 kündigte der Betrieb an, dauerhaft rund 2,5 Millionen Euro einsparen zu müssen. 21 Stellen sind daraufhin weggefallen. 19 Mitarbeiter verließen das Unternehmen, es gab zwei betriebsbedingte Kündigungen. Die verbliebenen 190 Beschäftigen arbeiteten rund zwei Jahre lang nicht mehr 37,5 Stunden pro Woche, sondern nur noch 35 Stunden. Dafür zollt Chef Dominik Rössler der Belegschaft großen Respekt. „Das war ein sehr wichtiger Beitrag von allen Mitarbeitern.“

Mittlerweile gehe es für das Unternehmen bergauf. Und darin sieht der Geschäftsführer auch „eine Verpflichtung“: „Wir haben seit 2014 wieder 18 Personen eingestellt“, berichtete Rössler. Aktuell habe das Unternehmen 208 Mitarbeiter. 15 junge Leute würden ausgebildet, die nach ihrem Abschluss noch mindestens ein Jahr im Betrieb blieben.

Auch investiere die Rettig-Gruppe, zu der Hewing seit 2012 gehört, weiter in den Standort Ochtrup – „bisher rund 17 Millionen Euro“, wie Rössler verdeutlichte. Nicht zuletzt der Bau des neuen Logistikzen­trums sei ein Beispiel für „das starke Commitment“. Die Effizienz des Unternehmens sei deutlich gesteigert worden: „Wir haben kürzlich zum ersten Mal eine Million Meter Rohre an einem Tag ausgeliefert.“ Eine Menge, die – um es zu veranschaulichen – für etwa 800 Einfamilienhäuser ausreiche.

Auch das Fazit des IG-Bezirksleiters Friedhelm Hundertmark zur Restrukturierung fällt positiv aus. „Die Firma Hewing ist ein Paradebeispiel dafür, dass Gewerkschaft, Betriebsrat und Geschäftsleitung gemeinsam etwas auf die Beine stellen können, was zukunftsträchtig ist.“ Es sei wichtig, gleichzeitig gute Rahmenbedingungen für das Unternehmen zu schaffen und die Mitarbeiter mitzunehmen. „Das hat hier mehr als vorbildlich funktioniert.“

„Von der Belegschaft wird das durchaus anerkannt“, bestätigte Christof Tillmann, Vorsitzender des Betriebsrates. Die Tatsache, dass über 80 Prozent der Kollegen Mitglied in der Gewerkschaft seien, spreche dafür, dass sie den eingeschlagenen Weg mitgingen und hinter dem Unternehmen stünden.

Ein Indikator für das Vertrauen der Belegschaft in die Zukunft des Unternehmens ist laut Tillmann auch, dass die Zahl der Verbesserungsvorschläge sukzessive gestiegen sei und bei 246 im Jahr 2017 liege. „Die Leute merken, dass sie ihren Arbeitsplatz mitgestalten können“, so der stellvertretende Vorsitzende Sven Rejall. Klare Ansprechpartner sowie eine offene Kommunikation seien hierfür unabdingbar, so Tillmann. Dabei helfe auch das Gremium der „Vertrauensleute“, das als Schnittstelle zwischen dem Betriebsrat und der Belegschaft diene.