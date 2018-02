„Wie in jedem Jahr hatten wir zahlreiche Auftritte, bei denen wir uns super präsentiert haben“, wird der Vorsitzende in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Sowohl bei den wöchentlich stattfindenden Proben als auch den öffentlichen Veranstaltungen sei die Kapelle regelmäßig mit rund 50 Musikern vertreten gewesen.

Anschließend gab Kassenwart Peter Gust den Mitgliedern einen Einblick in die finanzielle Situation des Vereins. Die Kassenprüfer Jan-Hendrik Kappelhoff und Timm Gust attestierten ihm eine einwandfreie Buchführung, sodass der Vorstand einstimmig entlastet wurde.

Positive Neuigkeiten verkündete auch Udo Biallas als Leiter des Jugendensembles „Gusteenies“, das aktuell aus neun Nachwuchsmusikern besteht. Sie alle absolvieren derzeit in Rheine ihren D1-Lehrgang und werden im Sommer dann in das „große Orchester“ überführt. „Im Sinne der Kapelle werden wir danach mit den Gusteenies aber eine Pause einlegen, denn der Proberaum platzt ja schon aus allen Nähten“, erklärte Udo Biallas. Für 2019 werde man dann überlegen, ein neues Jugendensemble einzurichten.

Für dieses Jahr ist der Kalender der Kapelle bereits ordentlich gefüllt. Nach den Karnevalsauftritten wird das Orchester auch wieder bei Schützen- und Oktoberfesten sowie dem Pfarrfest in Welbergen vertreten sein. „Außerdem wollen wir in diesem Jahr wieder ein großes Konzert in der Aula des Schulzentrums ausrichten“, so Christof Rickeshenrich.

Zusammen mit dem musikalischen Leiter Günter Gust überreichte der Vorsitzende im Anschluss an die Versammlung je eine silberne Ehrennadel an Hauke und Ansgar Huning, die für ihre zehnjährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet wurden.