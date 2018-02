Anwohner haben Angst vor Emissionen

Nachdem sich die FBM GmbH & Co. KG einen neuen Standort für ihr Krematorium gesucht hat – statt an der Waldstraße soll die Feuerbestattungsanlage am Lan­genhorster Bahnhof entstehen (wir berichteten) – regt sich auch dort Widerstand. Erneut wollen Nachbarn das Krematorium verhindern.

„Wir sind nicht gegen ein Krematorium an sich, sondern nur an dieser Stelle“, betont Landwirt Alfons Franke . Er gehört einer kleinen Interessengemeinschaft an, die sich gegen das Krematorium zur Wehr setzen will. Mit dabei sind Frank Möller, Günter und Margarete Brüning, ihr Sohn Mario und dessen Freundin Katrin Hermelingmeier sowie Nikola Dinkhoff. „Insgesamt sind wir aber noch mehr, etwa 20 Leute“, fasst Günter Brüning zusammen.

Das Thema brennt ihnen unter den Nägeln: Die Vorstellung, in ihrer Nähe könnte ein Krematorium gebaut werden, bereitet ihnen große Angst, besonders die Ungewissheit, welche Emissionen eine Feuerbestattungsanlage haben könnte und wie gesundheitsschädlich diese sein werden. „Wir haben hier hauptsächlich Westwind“, erklärt Günter Brüning. Sein Hof, den der Frührentner im Nebenerwerb betreibt, liegt genau in dieser Windrichtung, vielleicht 200 Meter vom künftigen Krematorium entfernt. „Ist der Apfel am Baum in meine Garten irgendwann giftig?“, fragt er sich. Auch Alfons Franke macht sich so seine Gedanken. „Schließlich produziere ich Lebensmittel“, meint der Landwirt. Könnten diese dann womöglich belastet sein?

Emissionen per Gesetz definiert

Diese Sorgen kann Marcel Schwarte nachvollziehen. Doch der Sachbearbeiter im Umwelt- und Planungsamt des Kreises Steinfurt weiß sie auch zu relativieren. Denn die Emissionen von Krematorien werden im Bundes-Immissionsschutzgesetz definiert. So schreibt das Gesetz vor, dass die Temperatur bei einer Einäscherung mindestens 850 Grad Celsius betragen muss. Dies gewährleiste, dass sämtliche organischen Bestandteile pulverisiert würden, erklärt Marcel Schwarte und spricht von einer rückstandslosen Verbrennung. Diese beinhaltet übrigens auch aromatische Kohlenwasserstoffe, die unangenehm riechen können. Sie werden durch die hohe Temperatur zerstört.

Bei der Einäscherung Verstorbener entstehen als Nebenprodukt sogenannte Dioxine und Furane. Ihre Konzentration liegt im Nanogramm-Bereich (milliardstel Gramm). Der Grenzwert ist auf 0,1 Nanogramm je Kubikmeter festgelegt. Krematorien, wie beispielsweise das in Stade, haben Werte von 0,002 Nanogramm. Grundsätzlich müssen alle Krematorien kontinuierlich Messungen ihrer Emissionen durchführen und diese bei den Behörden vorlegen. „Durch geeignete Vorrichtungen ist sicherzustellen, dass ein Sarg nicht einfahren kann, wenn die Mindesttemperatur oder die kontinuierlich ermittelte Konzentration von Kohlemonoxid oder die Anzeige für Rauchgasdichte auf eine Störung des ordnungsgemäßen Betriebes hinweist“, schreibt das Gesetz vor.

Grenzwert bei 50 Milligramm

Zudem kontrollierten unabhängige Messinstitute die Feuerbestattungsanlagen und kalibrierten sie gegebenenfalls neu, so Schwarte.

Der Grenzwert für Kohlenmonoxid liegt für Krematorien bei 50 Milligramm je Kubikmeter Abgas. Zum Vergleich: Der Grenzwert der Kohlenmonoxid-Konzentration bei Kaminöfen darf maximal 400 Milligramm betragen. „Diese Werte geben die technischen Möglichkeiten wieder. Das heißt, alles, was vermeidbar ist, muss vermieden werden“, betont Schwarte. Mit bewusst niedrig angesetzten Werten zwingt der Gesetzgeber die Betreiber zu einer aufwendigen Technik. Und: „Alles, was im Immissionsschutzgesetz geregelt ist, schließt eine Gesundheitsgefahr aus.“

Sämtliche Abgase müssen über Schornsteine in die Luftströmung abgeleitet werden. „Sie müssen vom Boden aus mindestens zehn Meter oder vom Dach aus mindestens drei Meter hoch sein“, fasst Schwarte zusammen.