Giftige Abfälle aus Krematorien müssen speziell entsorgt werden

„Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass bei der Einäscherung Verstorbener aufgrund vorhandener Amalgamfüllungen Quecksilberemissionen entstehen“, erklärt Svend-Jörk Sobolewski . Der Geschäftsführer eines Krematoriums in Stade weiß aber auch, dass der Hauptteil dieses Quecksilbers (96 Prozent) sich in den Filtern der Anlagen wiederfindet: „Jährlich geben alle 163 Krematorien in Deutschland zusammengenommen maximal zwei bis sechs Kilogramm Quecksilber an die Umwelt ab. Zum Vergleich: Die Quecksilberemission des Kohlekraftwerks in Ibbenbüren lag 2013 bei 5,1 Kilogramm.“ Für ihn steht fest: Die Quecksilberemissionen können sicher absorbiert werden.

Marcel Schwarte, Sachbearbeiter im Umwelt- und Planungsamt des Kreises, weist zudem darauf hin, dass „quecksilberhaltige Abfälle aus Krematorien“ als gefährliche Abfälle entsprechend entsorgt werden müssen – inklusive Nachweisverfahren.