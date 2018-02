Krematorium am Langenhorster Bahnhof

ochtrup -

„Wir haben das Gefühl, hier soll schnell was entschieden werden“, Günter Brüning schaut in die Runde seiner Mitstreiter und erntet zustimmendes Nicken. Er, seine Familie und einige Nachbarn rund um den Standort des geplanten Krematoriums am Lan­genhorster Bahnhof haben Sorge, dass im Vorfeld im Rat gemauschelt werden könnte – zumal auch Ratsmitglieder unter den Investoren sind.