„Nach 18 Jahren Arbeit als stellvertretender Vorsitzender des Kreismusikverbandes stellte sich Giesbert Boermann nicht mehr zur Wahl. Nach eigenen Angaben möchte er in den Ruhestand eintreten und dem schönsten Hobby der Welt sicher erhalten bleiben, jedoch nicht mehr in so verantwortungsvoller Position“, schreibt der Spielmannszug Nachtgallen in einer Pressemitteilung. Boermanns Nachfolger kommt aus Och­trup: Siegfried Thebelt vom Spielmannszug Nachtigallen wurde in der Versammlung als neuer zweiter Vorsitzender gewählt. Des Weiteren wurden die Positionen des Kassierers, des Fachleiters Spielleute, des Fachleiters Fördermittel sowie ein Beisitzer gewählt. Bis auf den zweiten Vorsitzenden wurden alle Positionen nicht neu besetzt, sondern die Amtsinhaber bestätigt.

„Der Kreismusikverband gehört dem Volksmusikerbund NRW an und ist ein Zusammenschluss von mehr als 80 Vereinen“, schreibt der Spielmannszug Nachtigallen in einem Pressebericht. Besonders hervorzuheben sei, dass die Arbeit im Kreismusikverband ehrenamtlich sei. Sie biete Spielleuten und Blasorchestern die Möglichkeit, ihr Hobby Musik in bester Qualität und Weise auszuüben und zu gestalten. Zu einigen wichtigen Aufgaben zählten die Ausbildungsarbeit und somit das Angebot zahlreicher Lehrgänge und Workshops zur die Qualifizierung der Mitglieder.

Der Bürgermeister der Stadt Ochtrup, Kai Hutzenlaub, nahm ebenfalls an der Versammlung teil und hielt eine Rede zu Eröffnung der Versammlung. Es folgten die Berichte der verschiedenen Fachbereiche des Vorstands, sowie ein Rückblick auf das Jahr 2017.

Für die Kassenprüfung waren in diesem Jahr die Mitglieder des Spielmannszugs Nachtigallen verantwortlich. Als ihr Sprecher berichtete Hendrik Thebelt von einer gut geführten Kasse und beantragte die Entlastung des Kassierers und des Gesamtvorstandes, welchem stattgegeben wurde.

Nach einer Pause beriet die Versammlung noch über verschiedene Themen wie die Landesmusikjugend sowie die Unterstützung des Landesverbands für Vereine, dessen Fortbestand gefährdet ist. Für die musikalische Untermalung der Veranstaltung war das Kreisjugendorchester zuständig.