Arbeiten zum Tag der Arbeit fertig

Die wohl wichtigste Frage des Pressetermins auf der Großbaustelle in Lan­genhorst beantwortet der Projektleiter des Landesbetriebs Straßen-NRW, indem er sich nur ein klitzekleines Hintertürchen freihält: „Wir werden Ende April hier zu 99,5 Prozent fertig sein“, zeigt sich Peter Holz zuversichtlich, dass pünktlich zum 1. Mai der Verkehr wieder ungehindert durch den Ortsteil rollen kann.

Zustimmendes Nicken von Michael Heffels, der für das Unternehmen Eurovia Teerbau GmbH die Oberbauleitung innehat, unterstreicht die Terminankündigung. Nicht ohne Grund: Aktuell liegen die derzeit elf Mitarbeiter, die teils mit schwerem Gerät unterwegs sind, über dem kalkulierten Zeitplan. „Daran könnte sich aber noch ein wenig was ändern, wenn es in der kommenden Woche deutlich kälter wird“, weiß Heffels um die Einschränkungen auf der Baustelle durch die Witterung.

Polier Leo Brockmeier kann dem nur beipflichten: „Wir brauchen frostfreien Untergrund“, sagt der Praktiker und schaut zu seinen beiden Kollegen auf der anderen Straßenseite, die mit der Pflasterung des Fuß- und Radwegs beschäftigt sind.

Dieser wird – in den Farben Rot und Grau – beiderseits der Hauptstraße angelegt. Im Gegenzug verringert sich der Querschnitt der Fahrbahn auf durchschnittlich nur noch 6,50 Meter. Eine „Anpassung an die heutigen Bedürfnisse“ nannte das der Landesbetrieb, als er das Projekt im vergangenen Jahr vorstellte.

Dass Kraftfahrer in der Ortsdurchfahrt mitunter viel zu flott unterwegs sind, wird sogar in der Baustelle deutlich. Hier dürfen eigentlich nur Anlieger bis zu ihren Häusern durchfahren – langsam natürlich und mit Rücksicht auf die Arbeiter und die Maschinen. Doch immer wieder sei es zu gefährlichen Situationen durch uneinsichtige Kraftfahrer gekommen, die selbst in der Baustelle Gas geben.

Ist die Hauptstraße fertig, so werden Raser zumindest von Querungshilfen und auch von haltenden Bussen ein wenig abgebremst – so die Hoffnung der Straßenplaner. Die sogenannten Bushaltekaps sind so angelegt, dass Omnibusse auf der Straße halten müssen und nicht wie bisher in eine Haltebucht einfahren. „Das wird den Verkehr langsamer machen“, erläutert Peter Holz von Straßen-NRW die Überlegung, die dahintersteht.

Auf Nachfrage bestätigt er allerdings auch, dass auf der Hauptstraße auch nach dem Ende der Baustelle – wie bisher – Tempo 50 gefahren werden darf.

Wer so aktuell flott fahren will, muss aus Richtung Burgsteinfurt kommen und spätestens am Kindergarten kräftig auf die Bremse treten. Bis dahin sind die Umbauarbeiten nämlich schon abgeschlossen. Eine Schranke hindert an der Weiterfahrt in den aktuellen Baustellenbereich. Zu diesem gehört neben der Umgestaltung des Fahrbahn-Querschnitts auch die Instandsetzung der Brücke über den Feldbach.

Parallel zu vorbereitenden Arbeiten für die neuen Fuß- und Radwege wurden bereits Leerrohre in den Untergrund eingezogen. Sie könnten künftig Leitungen für den Breitbandausbau im Ort aufnehmen.

Sogar an Abzweigungen in den Kreuzungsbereichen Langenhorst wurde gedacht, damit die frisch umgestaltete Landstraße nicht schon wieder aufgerissen werden muss. Bei avisierten Gesamtkosten von 3,4 Millionen Euro wäre das denn auch zu ärgerlich.