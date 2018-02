Die Linderung von Schmerzen und die Hilfe bei sozialen, psychischen und spirituellen Problemen habe die höchste Priorität bei der Behandlung, die weit über die ärztliche Heilkunst hinausgehe, sagte Kalbfleisch . Prämisse sei der Grundsatz, nicht dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.

„Niemand soll auf eine gute Behandlung verzichten müssen, sondern die Hilfe bekommen, die gut tut und hilft“, ermutigte Kalbfleisch dazu, rechtzeitig eine palliativmedizinische Behandlung in Betracht zu ziehen. So könne die verbleibende Lebenszeit für wesentliche Dinge genutzt und die Lebensqualität weitgehend erhalten werden.

Die meisten Menschen wünschten sich, dass sie zu Hause in vertrauter Umgebung und in der Geborgenheit ihrer Angehörigen sterben dürften. „Eine gute pflegerische Versorgung ist durch die Ochtruper Pflegedienste sichergestellt“, hob Kalbfleisch hervor. Und auch die spirituelle Begleitung sei durch die Seelsorger beider großen Konfessionen in Ochtrup gewährleistet.

Die größte Angst von schwer kranken Menschen sei die Angst vor starken Schmerzen, wusste Kalbfleisch aus seiner hausärztlichen Erfahrung zu berichten. Das gelte ganz besonders für Tumorpatienten, die oft unter kaum auszuhaltenden Schmerzen litten. „Leiden lindern“ laute hier das oberste Gebot für alle, die sich schwer kranker Menschen annehmen.

Auf zwei Aspekte wies Kalbfleisch ausdrücklich hin. „Wir müssen lernen, Sterben und Tod als Teil des Lebens zu akzeptieren.“ Und ein weiteres Anliegen war ihm, darauf hinzuweisen, dass in der Palliativmedizin aktive Sterbehilfe strikt abgelehnt werde.

Der Hospizstammtisch werde künftig bei thematischen Veranstaltungen immer die Gastfreundschaft der Bücherei St. Lamberti in Anspruch nehmen und das Forum als Veranstaltungsort wählen, teilte Hospiz-Koordinator Dieter Lange-Lagemann mit.