Angebot des Jugendcafés Freiraum in den Sommerferien 2018

Ochtrup -

Auch in diesem Jahr macht sich eine Gruppe aus dem Jugendcafé Freiraum auf zu einer Radreise. In der letzten Woche der Sommerferien (19. bis 23. August) führt der Radweg von Winterberg bis an den Rhein.