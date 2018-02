Es war einmal eine Zeit. Vor etwa 30 Jahren mag es gewesen sein. Damals gab es analoges Telefon mit Drehscheibe, den Brockhaus im Bücherregal, den ersten C 64-Computer, Diskettenlaufwerke, Datasette, Videokassette und Gameboy sowie Filme, die in der Dunkelkammer entwickelt wurden und Alben, in die man die Fotos mit Hilfe von Fotoecken einklebte.

Zum Einstieg in das Thema „Digitale Medienwelt für Kinder“ unternahm Johannes Wenzel am Donnerstagabend mit seinen Zuhörern eine kleine Zeitreise. Der Medienpädagoge war auf Einladung der Bücherei St. Lamberti in Kooperation mit der Kindertagesstätte „Der kleine Prinz“ ins Forum der Bücherei gekommen. Büchereileiter Olaf Lewejohann wies darauf hin, dass es eine Veranstaltung im Rahmen des Projektes „Sprachschatz“ sei.

Die anwesenden jungen Eltern kannten sich offenbar bestens aus in der digitalen Medienwelt, in die ihre Sprösslinge nun mal hineinwachsen. Einige diskutierten eifrig mit und gaben ihrerseits interessante Anregungen, so dass sich der Vortrag als lebhafter Infoabend gestaltete.

„Wir sind keine Psychologen. Aber wir beobachten unser Kind beim Fernsehgucken, wie es reagiert“, erzählte ein Vater. Nach Meinung des Pädagogen ein perfektes Verhalten. Denn Kinder nehmen das Gesehene je nach Charakter unterschiedlich wahr.

Bei der Frage „Wie viel Fernsehen darf sein?“ riet Wenzel eine zeitlich begrenzte Nutzung mit klaren Regeln. Und er appellierte an die Vorbildfunktion der Eltern. Das gelte sowohl fürs Fernsehen als auch für die digitalen Medien.

„Kinder sollten digitale Medien kreativ und gut dosiert nutzen. Am besten mit den Eltern gemeinsam“, empfahl der Pädagoge und gab noch einige Tipps zur sinnvollen Nutzung von Smartphone und Tablet. Man könne zum Beispiel gemeinsam mit dem Smartphone Fotos aufnehmen und daraus ein Fotobuch gestalten. Etwa indem man das Wachsen in der Natur beobachte und im Bild festhalte.

Der Medienpädagoge nannte noch einige Internetseiten, auf denen Eltern Wissenswertes zum Umgang mit digitalen Medien erfahren können. So Beispiel das Internet-ABC, klick-tipps-net oder frag finn.de. Eines aber steht fest: Tablet, Smartphone, Fernsehen, App und Co. sollten kein Ersatz sein für klassische Medien jenseits der digitalen Welt. Das gilt insbesondere im Kleinkindalter. Johannes Wenzel erinnerte an Bilderbücher, Hörgeschichten, CDs mit Kinderliedern und Reimen und an das Vorlesen aus Kinderbüchern. „Das alles fördert aktives Zuhören, Fantasie, Konzentration und die Sprachfähigkeit“, betonte der Medienpädagoge abschließend.