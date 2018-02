Nach der Anklageschrift befuhr der Angeklagte mit einem Auslieferungsfahrzeug der Deutschen Post die Bahnhofstraße stadteinwärts. In Höhe einer Arztpraxis sei durch dort parkende Autos die Fahrbahn verengt gewesen. Trotz Gegenverkehrs fuhr der Angeklagte an den parkenden Fahrzeugen vorbei und touchierte dabei eines.

Ein nachfolgender Autofahrer, der als Zeuge geladen war, nahm hupend Kontakt zum Unfallverursacher auf und machte ihn in der Marienstraße, wo er ein Paket auszuliefern hatte, schließlich auf den angerichteten Schaden aufmerksam. Da ihm der Fahrer des Unfallwagens zu verstehen gab, dass er sich um den Schaden kümmern werde, sei für ihn die Angelegenheit erledigt gewesen, sagte der Zeuge aus. Erst als er in der Tageszeitung aus dem Polizeibericht von dem Unfall erfuhr, habe er sich auf der Wache gemeldet. Der Angeklagte führte aus, dass er der Meinung gewesen sei, der Zeuge habe ihm eine tatsächlich brenzlige Situation an der Unfallstelle mit einer Mutter und zwei Kindern vorhalten wollen.

Der Richter wertete die Zeugenaussage als schlüssig und glaubhaft, auch wenn sich sowohl der Angeklagte wie auch der Zeuge nicht mehr an das Gesicht des jeweils anderen erinnern konnten. Eine Verurteilung sollte nach Meinung des Richters nicht erfolgen, zumal im Zentralregister kein Eintrag zu verzeichnen sei. Daher werde das Verfahren gegen Zahlung einer Geldbuße von 600 Euro eingestellt. Außerdem habe de Angeklagte binnen drei Monaten gegenüber dem Gericht nachzuweisen, dass der veranschlagte Schaden in Höhe von circa 1200 Euro beglichen sei. Mit diesem Vorschlag waren die Verfahrensbeteiligten einverstanden, so dass der Beschluss damit rechtskräftig ist.