Schüler mit einer Skulptur Himmel und Erde verbinden

„Das fächerübergreifende Projekt, das im vergangenen Jahr vom Leistungskurs Geschichte angestoßen wurde, geht damit in seine letzte Runde“, heißt es in einem Pressebericht. Mit ihren Lehrern Andreas Pohlmann (Geschichte), Karolin Hörsting (Kunst) und Stadtarchivarin Karin Schlesiger hatten sich die Schüler der Jahrgangsstufe 12 im vergangenen Jahr auf Spurensuche begeben und Quellen zur Zwangsarbeit in Ochtrup im Dritten Reich recherchiert. (wir berichteten.)

Ihr Augenmerk fiel unter anderem auf die Situation der Kinder von Zwangsarbeiterinnen, die bei der Textilfirma Laurenz beschäftigt waren. „Fünf Kinder verstarben in ihrem ersten Lebensjahr, ihre Gräber sind nicht mehr vorhanden“, heißt es im Bericht weiter. So sei im Laufe der Forschungsarbeiten die Idee entstanden, den vergessenen Kindern, aber auch ihrer mutigen und engagierten Kinderkrankenschwester Margund Fehrmann auf dem Friedhof ein Denkmal zu setzen. Eine Informationsstele zur Geschichte der Zwangsarbeit im Dritten Reich in Ochtrup soll die Skulptur ergänzen.

Viel Rückhalt habe ihr Projekt in der Bevölkerung erfahren, erzählen die Jugendlichen erfreut. Die Mädchen und Jungen sind selbst seit anderthalb Jahren mit großem Engagement bei der Sache.

Die Stadt, die Sparkasse, mehrere Firmen und auch private Spender hätten zur Umsetzung beigetragen. „Das Bearbeiten des Natursteins ist richtige Knochenarbeit“, wird Kunstlehrerin Karolin Hörsting in dem Bericht zitiert. Da der Stein witterungsbeständig sein müsse, sei das Material sehr hart. Bereits die Anlieferung mutierte demnach zu einem kleinen Abenteuer. „Der städtische Baubetriebshof hat uns dabei tatkräftig unterstützt“, so Hörsting.

Jetzt sind die Kunstschüler am Zuge: Nach einem zuvor entwickelten Modell bearbeiten sie jeweils in Kleingruppen den Stein, um daraus eine Skulptur in Form einer Vogeltränke zu gestalten. Die Vogeltränke symbolisiere eine Verbindung von Himmel und Erde, erklären sie.

Dieses Symbol passe zudem gut zum Motto der Woche der Brüderlichkeit „Angst überwinden – Brücken bauen“. In derem Rahmen wird das Kunstwerk am 17. März (Samstag) um 11 Uhr auf dem Osterfriedhof feierlich eröffnet. Zeitzeugen und Gäste aus der Ukraine werden dabei anwesend sein. Alle interessierten Bürger sind ebenfalls zu der Veranstaltung eingeladen.