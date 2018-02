Roland Frenkert hatte in der Ratssitzung am Donnerstagabend jede Menge zu tun. Doch ging es für den Kämmerer nicht etwa darum, finanzpolitische Dinge zu klären. Vielmehr fungierte er als Wahlhelfer. Beim Thema Nachverdichtung galt es nämlich, gleich drei Abstimmungen in geheimer Wahl zu organisieren.

In einem gemeinsamen Antrag hatten Freie Wähler und FDP gefordert, die Bebauungspläne für zwei Grundstücke an der Weilautstraße und am Schürkamp nochmals anzupassen. Auf beiden Flächen wollen Investoren Mehrfamilienhäuser errichten. Die Nachbarn setzten sich dagegen zur Wehr (wir berichteten ausführlich). Noch bis März gelten in beiden Fällen Zurückstellungsbescheide. Im Rat standen die Politiker nun vor der Entscheidung, einen Satzungsbeschluss zu fassen, eine Veränderungssperre aufzustellen und erneut im Fachausschuss zu beraten (Forderung von FDP und FWO), oder eben, wenn keine Entscheidung getroffen würde, den Kreis als Baugenehmigungsbehörde über die beiden Verfahren befinden zu lassen.

Freie Wähler und die FDP-Fraktion hätten in beiden Fällen gerne eine Kopplung von Wohneinheiten und Grundstücksgröße im Bebauungsplan verankert gesehen. Doch damit hatte die Verwaltung Bauchschmerzen. „Wir halten diese Festsetzungen für willkürlich“, äußerte sich Bauamtsleiterin Karin Korten. Es sei schwierig darzustellen, warum beispielsweise auf 150 Quadratmetern nur eine, auf 151 Quadratmetern Fläche hingegen zwei Wohneinheiten möglich seien. Claudia Fremann (FWO) hielt dem entgegen, dass sich solch eine Maßzahl auch rechnerisch ermitteln ließe.

Schließlich schritt das Gremium – unterstützt von Roland Frenkert – zur geheimen Wahl. Während die Politiker für den Schürkamp mit 18 Ja- und 14 Nein-Stimmen für einen Satzungsbeschluss votierten, fiel das Ergebnis für die Weilautstraße denkbar knapp und genau andersherum aus. Mit nur einer Stimme Unterschied (16 Ja-, 15 Nein- Stimmen und zwei Enthaltungen) stimmte der Rat für den Antrag von FWO und FDP. Zudem wurde an dieser Stelle eine Veränderungssperre erlassen – letztere allerdings nicht mehr in geheimer Abstimmung.