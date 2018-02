Fragenkatalog zum Krematorium

„Es gibt wohl kein Thema, das in Ochtrup momentan intensiver diskutiert wird“, stellte SPD-Fraktionschef Vincent ten Voorde fest, als der Rat am Donnerstagabend zum Punkt 15.2 seiner Tagesordnung übergegangen war. Dahinter verbargen sich die Planungen für ein mögliches Krematorium in der Töpferstadt. Die Investorengesellschaft hatte einen Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes für ein Grundstück am Lan­genhorster Bahnhof gestellt (wir berichteten).

Ein Blick in den Zuschauerraum genügte, um zu wissen, was ten Voorde meinte: Die Stuhlreihen waren rappelvoll, viele Bürger warteten – angespannt – auf die Diskussion im Rat. Und der befasste sich zunächst einmal mit dem weiteren Vorgehen.

Einig waren sich die Politiker darin, noch viel zu wenige Informationen zu haben, um in die inhaltliche Diskussion einzusteigen und die Situation bewerten zu können. Die könne die Verwaltung zusammentragen, wenn sie einen Arbeitsauftrag bekäme, machte Bürgermeister Kai Hutzenlaub deutlich und skizzierte noch einmal das übliche und in der Vergangenheit immer wieder praktizierte Verfahren in solchen Fällen: Ist die Politik der Meinung, dass sie sich weiter mit einem Thema befassen möchte, erstellt die Verwaltung eine Vorlage für die nächste Sitzung. Dann kann die Bürgervertretung darüber entscheiden, ob sie nun ins Bauleitverfahren einsteigen möchte. Während des Verfahrens haben alle Betroffenen die Möglichkeit, Stellung zu beziehen. Erst am Ende steht eine Entscheidung.

Auf genau dieses Vorgehen einigte sich der Rat am Ende einstimmig. Die Verwaltung erhielt den Auftrag, zur Vorbereitung eines möglichen Einstiegs ins Bauleitverfahren einen Fragenkatalog zu beantworten. Die Informationen sollen dann dem Ausschuss für Planen und Bauen vorgelegt werden.

Dem Beschluss voraus ging allerdings eine längere Diskussion, die sich zum Teil auch schon um die Sache selbst drehte. „Müssen wir uns wirklich die Leichenentsorgung des gesamten Kreises hierher holen?“, fragte Michael Reidegeld (FWO) gleich zwei Mal – und erntete dafür Kritik von Jürgen Helker (CDU ), der die Wortwohl pietätlos fand. Vincent ten Voorde warf Reidegeld Populismus vor, den er in dieser Diskussion grundsätzlich nicht gutheißen könne.

Hermann Holtmann von der FDP stellte derweil schon einen alternativen Standort in den Raum: Er schlug den Anschluss des Krematoriums an den Friedhof im Außenbereich vor. „Wäre das nicht zweckmäßig?“, fragte er.

Christa Lenderich (CDU) plädierte dafür, den Prozess ergebnisoffen zu führen, und auch Matthias Dankbar (SPD ) war der Meinung, dass sich im Verfahren schon „Punkte für oder gegen ein Krematorium zeigen“ würden. „Es gibt viele Möglichkeiten, an der einen oder anderen Stelle im Verfahren Ja oder Nein zu sagen“, betonte auch Herbert Löcker (CDU). Die Diskussion müsse bei diesem sensiblen Thema in jedem Fall ruhig und sachlich geführt werden, stellte sein Fraktionskollege Jürgen Helker heraus. Die Bedenken der Bürger nehme man dabei ernst, betonten die Politiker aller Couleur.

Nicht gelten lassen wollte Vincent ten Voorde den in Briefen laut gewordenen Vorwurf einiger Bürger, im Rat werde womöglich gemauschelt, weil ein Investor im Rat sitzt. „Jeder Bürger hat das Recht, so ein Verfahren anzustreben“, sagte ten Voorde. CDU-Fraktionschef Hajo Steffers, Teil der Investorengruppe, hatte bei Aufruf des Themas seinen Platz verlassen und damit seine Befangenheit erklärt.