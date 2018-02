Erfülltes Hobby mit Verpflichtungen

„Die Feuerwehr hat in jeder Kommune eine herausragende Bedeutung.“ Diese Feststellung traf Bürgermeister Kai Hutzenlaub in seinem Grußwort bei der Mitgliederversammlung der Jugendfeuerwehr. In der Stadt Ochtrup sei das ehrenamtliche Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) mit mehr als 80 Ein­sätzen im vergangenen Jahr besonders hervorzuheben, betonte der Bürgermeister, der selbst aktives Mitglied der Wehr ist.

Auch der Leiter der Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Andreas Leusing , fand lobende Worte für den Dienst am Nächsten. Durch die laufende Ausbildung werde die Einsatzbereitschaft gestärkt., gegenseitiges Vertrauen und eine kameradschaftliche Gemeinschaft seien die Grundlage dafür, dass ernste Situationen im Team bewältigt werden könnten, sagte Leusing. „Ihr Mitglieder der Jugendfeuerwehr übt ein erfüllendes Hobby mit vielen Verpflichtungen in eurer Freizeit aus. Fühlt euch wohl bei uns in der Feuerwehr“, richtete sich Leusing an die Nachwuchsfeuerwehrleute.

Die komplette Jugendfeuerwehr, zahlreiche Eltern und viele aktive Feuerwehrkameraden hatten sich am Freitag zur Mitgliederversammlung der Jugendfeuerwehr Ochtrup im Foyer der Stadthalle versammelt. Jugendfeuerwehrwart André Thiele hob in seiner Begrüßung hervor, dass die Jugendfeuerwehr eine wichtige Säule der FFW in Ochtrup sei.

„Der Nachwuchs der Jugendfeuerwehr und deswegen auch der aktiven Wehr ist nachhaltig gesichert“, schätzte André Thiele die derzeitige Entwicklung der Mitgliederzahlen ein. So waren im Berichtsjahr elf Neuaufnahmen zu verzeichnen. Damit könnten die in die aktive Wehr aufgenommenen und ausgeschiedenen Mitglieder vollständig ersetzt werden, freute sich Thiele.

Im Jahresbericht von Jugendsprecher Noah Konermann erfuhr die Versammlung von einer Fülle von Aktivitäten. Ein besonderes Augenmerk legte die Jugendfeuerwehr auf die Ausbildung der Nachwuchskräfte. So haben 16 junge Leute die Stufen 1 und 2 der Jugendflamme bestanden. Damit gehe ein qualifizierter Ausbildungsnachweis einher, der bundeseinheitliche Standards erfülle.

Mit einem neu gewählten Vorstand startet die Jugendfeuerwehr in das kommende Jahr. In geheimer Wahl wurde Thorsten Dinkhoff zum Jugendsprecher gewählt, seine Stellvertreterin ist Theresa Tombült. Für die Kasse zeichnet Luca Nacke verantwortlich, das Amt des Schriftführers übt Matthias Post aus und als Beisitzer komplettiert Leon Reinker den Vorstand.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedete die Jugendfeuerwehr fünf Mitglieder, die künftig die aktive Wehr verstärken werden. „Ihr habt in der Jugendfeuerwehr eine Menge Grundwissen erworben, das ihr jetzt als vollwertige Mitglieder der Wehr bei künftigen Einsätzen anwenden könnt“, gab Jugendfeuerwehrwart Thiele den jungen Leuten mit auf den Weg. Mit Hinweisen auf die geplanten Aktivitäten dieses Jahres wurde die Versammlung beendet. Bei anregenden Gesprächen und in fröhlicher Gemeinschaft klang der Abend aus.