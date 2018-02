Ausbildung auf Augenhöhe

Keine Frage. In diesem Büro möchten sicher viele Motorsportfans arbeiten. Kaum hat man die Eingangstür an der Kardinal- von-Galen-Straße geöffnet, strahlt den Besucher eine schicke rote BMW S1000 an, in schnittigem Rot und mit leichter Rennverkleidung. Und vom Schreibtisch seiner Fahrschule her lächelt Andreas Krassowski . Neben dem Schreibtisch ist eine kleine gemütliche Sitzecke aufgebaut, ein paar Trophäen und Pokale stehen auf einer Ablage und jede Menge interessanter Fotos um den Motorrennsport und das Motorradfahren insgesamt hängen an der Wand.

„Der Eindruck trügt nicht. Einen Teil meiner Fahrlehrertätigkeit verbringe ich auch auf dem Motorrad, und die Bike-Ausbildung liegt mir deshalb am Herzen, weil es stets mein Hobby war und noch ist“, macht Andreas Krassowski sogleich lächelnd klar. Aber seine Leidenschaft trügt seinen Blick auf eine professionelle Ausbildung seiner Schüler keinesfalls. Auch wenn es in der nächsten Woche ja noch mal so richtig frostig werden soll, treibt vielen Bikern die Sonne wieder Sehnsucht ins Gemüt, die „Karren“ aus dem Winterschlaf zu holen und ihnen gebührend Auslauf zu verschaffen. Das kennt Andreas Krassowski nur zu gut. Immer mal wieder war des heute 60-Jährige auf dem Sprung in den Motor-Rennsport. Ihn verbindet eine Freundschaft mit den bei-den Grand Prix-Rennfahrern Martin Wimmer, für den er mal als Co-Instructor gearbeitet hat, und Ralf Waldmann, die zwischen 1980 und Mitte der 1990-Jahre durchaus Motorradrennsport-Furore machten.

Für den ADAC hat sich Krassowski intensiv mit dem Thema Motorrad und auch bei der Entwicklung von Ausbildungsplänen und in der Fahrerausbildung beschäftigt. „Wenn es jetzt also bald wieder on the road geht, sollten sich die vielen Frauen und Männer, die für die Zwei- oder Viertakter ticken, nicht nur darum kümmern, ob die Motorrad-Montur aus dem letzten Jahr noch passt und modisch genug ist“, rät er zu einer anderen Art der Vorbereitung auf die anstehende Saison. Da geht es um die technische Kontrolle der Maschinen natürlich in erster Linie (siehe Infokasten). „In meiner über 33-jährigen Zeit als Fahrschullehrer habe ich gut 800 Schüler auf den Motorbikes ausgebildet. So schlecht kann das nicht gewesen sein. Nur vier von denen sind durch die Prüfung gerasselt“, rechnet er zufrieden vor. Dem Motorradfahren hingen aber auch viele Vorurteile an, die durch bestimmte Personengruppen und Gangs bestimmt würden. Immer seien Verbindungen zu Raserei, Krach und unkontrollierte Abenteuerlust im Hochgeschwindigkeitsbereich in der Außenwahrnehmung an der Tagesordnung, weiß Krassowki.

„Letztlich ist aber vernünftiges und erlebnisorientiertes Cruisen oder auch schon mal flotteres Tempo und eine den Fahrumständen angepasste Geschwindigkeit eine Kopf- und Mentalitätssache. Dazu gehört eine umfassende Ausbildung und eben auch eine Art Charaktertraining“, stellt der Fahrschulleiter deutlich klar. „Einige sind einfach auf ihren Maschinen regelrecht kopflos unterwegs und können deshalb eben nicht denken.“

Als er das gesagt hat, muss er unweigerlich lachen. „Aber ich denke, man weiß schon, was ich gemeint habe“, schiebt er zur Sicherheit nach. „Bei meiner Motorrad-Ausbildung sitze ich nicht nur im Fahrschulwagen. Ich setze mich auch auf mein eignes Motorrad und fahre denen voraus oder hinterher. Das ist eine Art Ausbildung auf Augenhöhe.“