Diese neue Sportanlage mit Leben zu füllen, ist auch eine Aufgabe für die Ochtruper Fußballvereine. Denn nur wenn sie mitziehen – optimalerweise an einem Strang – lassen sich die neu geschaffenen Ressourcen optimal nutzen. Sportliche Gewinne dürften auf allen Ebenen die Folge sein: für den Breiten- wie auch für den Leistungssport, im Nachwuchs- wie auch im Seniorenbereich.

Aber nicht nur für den „ortsansässigen“ Fußball lägen die Vorteile auf der Hand, auch die nicht in einem Verein organisierten Ochtruper würden von dem breiten Angebotsspektrum (zum Beispiel Bowlingbahn, Behindertensport etc.) profitieren. Mal ganz davon abgesehen, dass so eine hochwertige Anlage eine Strahlkraft auf die ganze Region hätte und daher Schauplatz für Sportereignisse besonderer Güteklasse sein könnte.

Jetzt liegt es an den Ochtrupern, den Elfmeter zu verwandeln. Das wäre vermutlich am einfachsten, wenn vorher die Kräfte gebündelt würden.

Marc Brenzel