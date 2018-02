Der einzige Mann im Raum verteilt die Liedertexte. Es ist Andreas Hermjakob , der Leiter der Musikschule. Und er wird die Damen mit seiner Stimme unterstützen. Versprochen.

Jetzt noch ein Schluck Mineralwasser für die Stimmbänder, dann geht es los. „Haltet euch nicht zurück“, ruft Andrea Stuckenbrock der sangesfreudigen Gruppe zu stimmt das erste Lied an: „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“. Der Refrain ließe sich auf das Gefühl übertragen, das gemeinsames Singen auslösen kann. „Du wirfst die dummen Sorgen über Bord. (...) Wenn etwas appetitlich ist, greif zu, denn später ist es vielleicht fort.“ Die Melodie ist recht einfach zu singen – wie fast alle anderen Lieder an diesem fröhlichen Sonntagnachmittag im Foyer der Winkelvilla. Die Bandbreite bewegt sich zwischen klassischen Volksliedern und Schlagern vergangener Jahrzehnte.

„Ihr seid gut, auweia, was seid ihr gut. Da können wir es ja mal mit einem Kanon probieren“, motiviert Andrea Stuckenbrock die sangesfreudigen Ladies zu einer „verschärften Chorleistung“. Der Kanon „I Like the Flowers“ kommt dann allerdings ziemlich „zartstimmig-zögerlich“ herüber und weist holprige Elemente auf.

Macht aber überhaupt nichts. „Das offene Singen“, betont Hermjakob, „soll unterhaltsam sein und die Gemeinschaft fördern. Jeder kann da mitmachen. Hier wird keine Stimmbildung gemacht.“

„Super Trouper“ bringen die Hobby-Sängerinnen indes die Abba-Songs und Stücke von den Beatles wie etwa „Let it be“ zu Gehör. „Die Beatles würden staunen, wenn sie uns hier erleben könnten“, meint eine Frau lachend.

Bei den Stücken „Kein schöner Land“, „Über den Wolken“, „Griechischer Wein“ und dem Ohrwurm „Que sera, sera“ zeigen die Damen noch einmal, was sie gesanglich drauf haben. Alle im Raum sind begeistert. Die Dozentin, der Musikschulleiter und natürlich die Frauen selbst. Der Beifall, den man einander spendet, ist verdient. Gemeinsam singen, gemeinsam lachen und Freude haben, das ist an diesem Sonntagnachmittag Trumpf. Ja, Singen verbindet, schafft Kontakte, und es tut der Seele gut.