Hermjakob: Ochtruper Bürger hatten es angeregt, und wir haben es gern umgesetzt. Denn Singen ist gemeinschaftsfördernd. Leute, die gern singen, können hier einem gemeinsamen Hobby frönen. Allerdings ist die Veranstaltung noch ausbaufähig. Aber das ist oft so, wenn etwas Neues geboten wird. Es wäre schön, wenn jeder beim nächsten Mal zwei weitere Leute mitbringen würde.

Das heißt also, das es noch weitere Veranstaltungen dieser Art geben wird?

Hermjakob: Das ist geplant, und der nächste Termin steht auch schon fest. Am 22. April (Sonntag) um 16 Uhr findet in der Villa Winkel wieder ein offenes Singen statt. Es richtet sich an alle Altersgruppen – vom Teenie bis zum Senioren. Wunschlieder können im Vorfeld bei der Musikschule eingereicht werden.