„Es entspann sich unter der Moderation der Ochtruper Ortsvereinsvorsitzenden Sarah Lahrkamp und der Bundestagsabgeordnete Ingrid Arndt-Brauer eine lebhafte Diskussion“, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD . Dabei hätten sich die Mitglieder der ganzen Bandbreite der Argumente von der Erneuerung der Partei in oder außerhalb der Opposition, über das Pro und Contra konkreter inhaltlicher Aspekte und Themen des Vertrages bis hin zur Frage der Verpflichtung zur Übernahme von Regierungsverantwortung und der Bewertung jüngster Umfrageergebnisse sowie der Parteienentwicklung in Deutschland insgesamt bedient. „Es gab sowohl Stimmen für eine große Koalition, als auch dagegen“, schreibt die SPD. Die Gegner einer erneuten großen Koalition seien allerdings deutlich in der Mehrheit gewesen.

Insgesamt bewerte der Ortsverein die Debatte trotz unterschiedlicher Auffassungen als „sehr konstruktiv und wichtig für den Prozess der Entscheidungsfindung im Mitgliedervotum“. Das Ergebnis des Votums will die SPD am 4. März (Sonntag) bekanntgeben.