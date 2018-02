Carina Hörst berichtet über Eindrücke und Erkenntnisse

So rasch sind drei Wochen um: Mein Praktikum in der Lokalredaktion der Westfälischen Nachrichten in Ochtrup ist ziemlich schnell vorbeigegangen. Dabei war der Weg dorthin ganz schön holprig.

Ich besuche die neunte Klasse der Realschule, und unsere Praktika sind eigentlich auf Ausbildungsberufe ausgerichtet. Da ich mich aber schon immer sehr für den Journalismus interessiert habe, wollte ich gerne in diesem Bereich mein Praktikum machen. Der Beruf setzt in der Regel das Abitur, ein abgeschlossenes Studium sowie ein Volontariat voraus. Dann habe ich aber herausgefunden, dass die Ausbildung nicht einheitlich geregelt ist und es auch andere Wege in den Job gibt. Damit war das Praktikum auch für mich möglich.

Dann waren da aber noch meine Eltern, die von den flexiblen Arbeitszeiten nicht so begeistert waren. Doch da sie gesehen haben, wie sehr ich mich damit beschäftigt habe, konnte ich sie am Ende überzeugen.

Als es endlich losging, war ich schon ziemlich aufgeregt. Ich habe mich gefragt, was ich wohl machen darf, und ob ich mit den Kollegen klarkomme. Am ersten Tag habe ich gleich eine Teamkonferenz mitbekommen. Darin wurde besprochen, welche Termine anstehen und wer diese übernimmt. Danach bin ich zu meinem ersten Termin mitgefahren. Redakteurin Anne Spill wollte einen Briefmarkensammler porträtieren. Auch ich sollte schon mal versuchen, Informationen mitzuschreiben. Als wir zurück waren, durfte ich gleich mal ausprobieren, aus meinen Notizen einen Text zu formulieren. Danach war mein erster Tag schon vorbei und ich habe viele neue Eindrücke gewonnen.

Auch an der Kamera durfte Carina Hörst sich ausprobieren. Foto: Anne Steven

Im Laufe der ersten Woche habe ich ein paar von den freien Mitarbeitern kennengelernt und war mittwochs bei einer Autogrammstunde eines Fußballspielers dabei. Da durfte ich Fotos machen. Es war gar nicht so einfach, die richtige Position zu finden.

Am Ende der Woche habe ich zum Thema Karneval eine Umfrage gemacht. Das war für mich eine Herausforderung. Fremde Personen einfach auf der Straße anzusprechen, das kannte ich vorher nicht. Schließlich wusste ich nicht, wie die Leute reagieren. Besonders schwierig war es, Fotos von den Menschen zu bekommen.

Die zweite Woche begann damit, dass ich Fotos für die Bilderstrecke vom Rosenmontagszug gemacht habe. In der Woche habe ich auch gezeigt bekommen, wie man Meldungen bearbeitet. Das durfte ich dann auch selber ausprobieren.

Aber ich habe während des Praktikums auch feststellen müssen, dass nicht immer alles klappt. Ich sollte nämlich eine Umfrage zum Thema Aschermittwoch machen. Leider wollte niemand mit mir sprechen.

Der spannendste Termin der Woche war am Donnerstag. Da bin ich mit einem freien Mitarbeiter zum Amtsgericht nach Steinfurt gefahren und habe mir dort Fälle angehört. Bei einem habe ich auch mitgeschrieben und durfte selber versuchen, einen Text zu verfassen. Das ist bei Gerichtstexten ziemlich kompliziert, weil man den Namen der Angeklagten nicht erwähnen darf und dazu sachlich bleiben muss.

In der letzten Woche habe ich einen Tag mit Redaktionsassistentin Brigitte Mikat verbracht und so einen Einblick in ihren Arbeitsalltag bekommen. Da galt es, E-Mails zu bearbeiten, Termine in den Informationskasten einzutragen und die Nachbarschaftsseiten zu gestalten.

Insgesamt kann ich sagen: Das waren drei Wochen mit ziemlich vielen neuen Eindrücken und Erkenntnissen. Ich habe gesehen, wo meine Stärken liegen und wo meine Schwächen.