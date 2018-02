Praktikumszeit an der Realschule

Ochtrup -

Praktika werden an der Realschule in Ochtrup groß geschrieben, um die Schüler bei dem manchmal langwierigen Prozess der Berufswahl zu unterstützen. Zur Vorbereitung auf das Praktikum findet im achten Schuljahr die Potenzialanalyse statt. Dabei sollen die Fähigkeiten der Jugendlichen ermittelt werden. In der neunten Klasse folgt dann das eigentliche Praktikum. So hatten 157 Schüler in den vergangenen drei Wochen die Möglichkeit, in die Berufswelt hineinzuschnuppern. Sie waren in Kindergärten, Apotheken und in Handwerksbetrieben unterwegs. Zudem gab es in diesem Jahr zwei Jugendliche, die bei der Polizei ihr Praktikum absolvierten. Ziel des Praktikums ist, berufliche Ideen praktisch auszuprobieren und Fähigkeiten zu testen. Passt der Berufswunsch wirklich zu den Schülern?