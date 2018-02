Stadt Ochtrup sucht geeignete Bewerber

Gesucht werden sechs Frauen und Männer aus Ochtrup, die als Schöffen am Schöffengericht Rheine (Amtsgerichtsbezirk Steinfurt) und am Landgericht Münster als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen sowie drei Personen, die als Schöffen in Jugendstrafsachen fungieren. Die Kommune schlägt doppelt so viele Kandidaten vor, wie benötigt werden. Über die Vorschläge entscheidet dann der Schöffenwahlausschuss für den Amtsgerichtsbezirk Steinfurt.

Gesucht werden Bewerber, die in der Töpferstadt wohnen und am 1. Januar 2019 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein werden. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, welche die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. „Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, die zum Verlust der Übernahme von Ehrenämtern führen kann, ist von der Wahl ausgeschlossen“, informiert die Stadt. Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige wie Richter, Rechtsanwälte, Polizeivollzugsbeamte, Bewährungshelfer, Strafvollzugsbedienstete und Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden.

Neben diesen formalen Kriterien sollten Schöffen über soziale Kompetenz verfügen. Von ihnen wird Lebenserfahrung und Menschenkenntnis erwartet. Die Lebenserfahrung, die ein Schöffe mitbringen muss, kann aus beruflicher Erfahrung und/oder gesellschaftlichem Engagement resultieren. Dabei steht nicht der berufliche Erfolg im Mittelpunkt, sondern die Erfahrung, die im Umgang mit Menschen erworben wurde. Schöffen in Jugendstrafsache sollen in der Jugenderziehung über besondere Erfahrung verfügen.

„Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – gesundheitliche Eignung“, informiert die Kommune. Juristische Kenntnisse irgendwelcher Art seien für das Amt nicht erforderlich. Schöffen müssten aber ihre Rolle im Strafverfahren kennen, über Rechte und Pflichten informiert sein und sich über die Ursachen von Kriminalität und den Sinn und Zweck von Strafe Gedanken gemacht haben. Objektivität und Unvoreingenommenheit gelte es auch in schwierigen Situationen zu wahren.

Schöffen sind mit den Berufsrichtern gleichberechtigt. Ihnen steht in der Hauptverhandlung das Fragerecht zu.