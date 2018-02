Referent war der Chefarzt vom Pius-Hospital, Dr. Klaus Innig . Die Themen reichten von der Gastrokopie (Magenspiegelung) über die Bronchoskopie (Lungenspiegelung) bis hin zur Koloskopie (Darmspiegelung). „Dr. Klaus Innig stellte für alle äußerst verständlich das Leistungsspektrum dar“, heißt es in einem Pressebericht. Diese Leistungen hätten sich in den vergangenen Jahren teilweise verdoppelt, sowohl für stationäre als auch für ambulante Behandlungen. Damit einher gehe auch die sehr erfreuliche hohe Auslastung des Ochtruper Krankenhauses.

Letzteres habe die VdK-Mitglieder weniger überrascht, da der eine oder andere in den vergangenen Jahren selbst dort in stationärer Behandlung gewesen sei. „Sie berichteten von guten ärztlichen Leistungen genauso wie von freundlicher und kompetenter Pflege“, heißt es im Bericht. Alles in allem sei das „ein äußerst informativer Abend“ gewesen, wird VdK-Vorsitzender Bernd Ahlmann zitiert. Vieles von dem, was Innig berichtet habe, sei in der Form noch nicht bekannt gewesen. Und als dann noch darüber informiert wurde, dass in Kürze eine hochtechnologie-basierte neue Endoskopie-Anlage installiert werde, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, habe es ein lautes Raunen in der Besuchergruppe gegeben.